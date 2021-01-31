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رياضة

أخبار الزمالك.. إعارة عمر السعيد للجونة وتفاصيل حالة شيكابالا والمثلوثي وروقا

الأحد 31/يناير/2021 - 09:58 م
أخبار الزمالك
أخبار الزمالك
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حسام الحارتي
نشر موقع صدى البلد العديد من الأخبار المهمة عن نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية نعرضها لكم: 


نشر اللاعب مصطفى محمد، نجم الزمالك المعار إلى جالطة سراي التركي، صورًا له في مطار القاهرة قبل سفره لبدء تجربة الاحتراف في الدوري التركي، وذلك عبر حسابه على موقع "إنستجرام".






وافق مسئولو نادي الزمالك على إعارة عمر السعيد مهاجم الفريق لنادي الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وحتى نهاية الموسم الجاري.









‏تقدم مصطفى محمد نجم الزمالك المعار الي جالطة سراي التركي، الشكر إلى القوات المسلحة المصرية لتسهيل إجراءات سفره لبدء تجربة الاحتراف في الدوري التركي والوقوف بجانبه ويتمنى أن يكون واجهة مشرفة خلال تجربته المقبلة وينهي بعض الأمور لمغادرة القاهرة خلال الساعات المقبلة.






حرص المغربي محمد اوناجم لاعب الزمالك الذي تمت إعارته لنادي الوداد المغربي علي توديع زملائه بالقلعة البيضاء.





كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، عن تفاصيل حالة ثلاثي الفريق محمود عبدالرازق شيكابالا وحمزة المثلوثي ومحمد أشرف "روقا".

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