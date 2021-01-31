أمريكا على أعتاب ثورة اجتماعية.. مشروع بايدن الحالم في مواجهة رؤوس الأموال.. الرئيس الجديد يقترح مضاعفة الحد الأدنى للأجور.. دعم ديمقراطي ومعارضة الجمهوريين.. وشركات تهدد بتسريح الموظفين

* بيرني ساندرز: الحد الأدنى الحالي يصل ليكون "أجر المجاعة"

* هكذا دافعت إدارة بايدن عن خطة الـ1900 مليار

* النقابات وبعض الجمهوريين يؤيدون مقترح بايدن





أثار مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لمضاعفة الحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة جدلا كبيرًا سواء داخل الأوساط السياسية في الكونجرس أو في الشارع الأمريكي، ووصف المقترح بأنه قد يقود إلى ثورة اجتماعية كبرى.





وقالت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" إن مقترح بايدن لمضاعفة الحد الأدنى للأجور لانتشال ملايين الأمريكيين من براثن الفقر والموجود بيد المشرعين قد يحدث ثورة اجتماعية للأكثر حرمانًا في الولايات المتحدة حيث التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية صارخة.





ويأتي هذا الجدل بسبب الكلفة العالية للغاية لمقترح بايدن، وقال النائب الديمقراطي بوبي سكوت خلال عرضه مشروع القانون "حتى قبل الوباء، كان لا يمكن الدفاع اقتصاديًا وأخلاقيًا عن الحد الأدنى الفدرالي للأجور البالغ 7,25 دولارًا" في الساعة، الذي لم يتغير منذ 24 يوليو 2009.





حظي المقترح الرئاسي بالطبع بترحيب شعبي واسع في الولايات المتحدة بل حتى أن هناك جمهورا له وسط الجمهوريين، فضلا عن تأييد النقابات لهذه الزيادة منذ أكثر من عقد، لكن قابل اعتراض واسع المشرعين الجمهوريين تحت ضغط الشركات التي ترفض تحمل تكاليف إضافية.





ودعم السيناتور بيرني ساندرز الذي أطلق على 7,25 دولارًا اسم "أجر المجاعة"، مقترح بايدن وقال:"هذا ليس طرحًا راديكاليًا... في أغنى دولة في العالم، عندما يعمل الناس 40 ساعة في الأسبوع، لا ينبغي أن يعيشوا في الفقر".





وأوضحت الوكالة أن الركود الاقتصادي الناجم عن الوباء يؤثر بشكل رئيسي على الشركات الصغيرة، وخصوصًا في قطاع المطاعم. لذلك فهي لا تنظر بإيجابية إلى الاقتراح المدرج في خطة الإنقاذ الضخمة البالغة 1,900 ترليون دولار.





قال نائب رئيس الاتحاد الوطني للمطاعم شون كينيدي إنه يفهم أنه ينبغي دفع الحد الأدنى للأجور بالكامل، بغض النظر عن الإكرامية المفروضة على العملاء. إذ تسمح الإكراميات لأصحاب المطاعم بدفع دولارين أو ثلاثة دولارات في الساعة للموظفين في حين تغطي الإكرامية الشهيرة الفرق للوصول إلى 7,25 دولارًا.





وأضاف:"هذا الإجراء سوف يستتبع تكاليف لا يمكن التغلب عليها للعديد من المؤسسات التي لن يكون أمامها خيار سوى الاستغناء عن مزيد من الموظفين أو الإغلاق نهائيًا.





وقالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية إن "رفع الحد الأدنى للأجور سينتشل عشرات الملايين من الأمريكيين من براثن الفقر بينما يخلق فرصًا لعدد لا يحصى من الشركات الصغيرة في جميع أنحاء البلاد. الأمر كله يتوقف على كيفية تنفيذه، مشيرة إلى زيادة تدريجية وصولًا إلى 15 دولارًا بحلول عام 2025، ما يترك وقتًا كافيًا للتكيف".





وأوضحت الوكالة أنه لم يتم الاستقرار بعد بين الاقتصاديين على كون المقترح إيجابيًا أم سلبيًا بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، حيث لا يزال الجدل محتدمًا منذ فترة طويلة بين الاقتصاديين، خصوصًا وأن الواقع الاقتصادي ليس هو نفسه بالنسبة لمن يعملون في نيويورك (حيث يتوفر العديد من الفرص وتكلفة المعيشة مرتفعة ...) أو في ميسيسيبي (حيث النسيج الاقتصادي أقل كثافة والحياة أرخص بكثير ...).





طرح إدارة بايدن

أفردت إدارة بايدن سلسلة من الأحداث الإيجابية التي تستتبع مثل هذه الخطوة إذ إن تحسين الأجور سيؤدي إلى إنفاق مليارات الدولارات في استهلاك مزيد من السلع والخدمات التي تقدمها الشركات الصغيرة.





في عام 2019، حصل 1,6 مليون عامل على أجور تساوي أو تقل عن الحد الأدنى الفيدرالي، أو 1,9% من جميع العمال الذين يتقاضون رواتبهم بالساعة، وفقًا لمكتب الإحصاء. وهذا عدد صغير لأن الحد الأدنى للأجور الذي أدخله فرانكلين روزفلت في عام 1938 أثناء الكساد العظيم، أصبح نظريًا بمرور الوقت. ففي حين تطبق الولايات الجنوبية والوسطى بشكل عام الحد الأدنى للأجور، فإن الولايات الواقعة في الشرق وكاليفورنيا الغنية حددت معدلًا أعلى من 12 أو 13 أو حتى 15 دولارًا في الساعة.





وتدفع الشركات الكبيرة بما في ذلك أمازون وستاربكس بالفعل 15 دولارًا في الساعة لجذب العمالة. وبذلك يصل راتب ماجي بريشيرز الموظفة في مجموعة فريد ماير في سياتل إلى 17,59 دولارًا مقابل 10 دولارات في عام 2013.





وقالت بريشيرز: "عندما يمكنك توفير عمل لشخص ما، عليك أن تدفع له أجرًا يؤمن له حياة كريمة".





الجانب الآخر

يقول مكتب الميزانية في الكونجرس إن دفع مرتب من 15 دولارًا في الساعة بحلول عام 2025 سيزيد أجور 27,3 مليون شخص وينتشل 1,3 مليون أسرة من الفقر. لكنه يقدر أيضًا أن هذا قد يتسبب في خسارة 1,3 مليون وظيفة.





وقال جريجوري داكو، كبير الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس، إنه بعيدًا عن التأثير المحتمل، ينطوي الاقتراح على التحول الاجتماعي الذي يرغب فيه جو بايدن.





وشدد على أن هذا "يؤكد إرادة الإدارة في التركيز بشكل أكبر على عدم المساواة الاجتماعية والعرقية التي قادت إلى اضطرابات العام الماضي". وسيكون من الصعب تمرير الاقتراح حتى في ظل هيمنة الديموقراطيين على كلا المجلسين.





وتطرق بيرني ساندرز بالفعل إلى آلية للتصديق على القانون بالأغلبية البسيطة.





وفي سياق موازٍ، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطة إنقاذ جديدة للتأمين ضد البطالة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا "كوفيد 19". وقال بايدن عبر تويتر:"الملايين من الأمريكيين، دون ذنب منهم، فقدوا الكرامة والاحترام اللذين يأتيان مع الوظيفة والراتب".





وأضاف: "ستعمل خطة الإنقاذ الأمريكية الخاصة بي على تمديد التأمين ضد البطالة، ما يضمن للناس إمكانية الاعتماد على استمرار وجود الشيكات في وسط هذه الأزمة".





اقترح نحو عشرة سيناتورات جمهوريين، على الرئيس جو بايدن مشروع قانون بديل لخطته للإنقاذ الاقتصادي معتبرين أن مشروعهم قادر على تحقيق توافق بين الحزبين.





وقالت السيناتورة سوزان كولينز على تويتر: "التحقت بمجموعة من عشر سيناتورات جمهوريين راسلنا الرئيس بايدن اليوم لنقترح عليه مشروع قانون بديل لخطة الإنقاذ الطارئ قادر على تحصيل دعم من الحزبين". وأضافت أنها طلبت اجتماعًا مع الرئيس الديمقراطي لمناقشة تفاصيل مقترحهم، موضحة أن "السيناتورات سيكشفون تفاصيل مقترحهم الاثنين".





فيما صرّح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض برايان ديس، لتلفزيون "سي إن إن"، "تلقينا الرسالة وسندرسها بالتأكيد خلال اليوم". وأوضح أن الرئيس "منفتح على الأفكار" لكن الأولوية هي تمرير خطته للإنعاش الاقتصادي بأسرع وقت نظرًا لإلحاح الوضع.





وأضاف "نعيش أسوأ عام اقتصادي" منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأسف لأن نحو 30 مليون أمريكي يعانون صعوبات معيشية قاسية.





وكشف جو بايدن في بداية يناير عن خطة إنقاذ بقيمة 1900 مليار دولار تهدف إلى تجاوز الركود الاقتصادي. لكن يعتبر الجمهوريون أن قيمة الخطة مرتفعة جدا وستفاقم ديون البلاد المتزايدة.