ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

باحثة تونسية: تونس على صفيح ساخن توصيف دقيق وموضوعي

الأحد 31/يناير/2021 - 10:04 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
قالت الدكتور بدرة قعلول، رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية، إن تونس على صفيح ساخن وهو توصيف دقيق وموضوعي، حيث أن الداخلية التونسية اتهمت الشباب الذي خرج غاضبا بأنه عصابات.

وأضافت الدكتورة بدرة قعلول، خلال لقائها عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن إغلاق كل المنافذ والطرقات منعا للدخول الى ساحة البرلمان، وكان هناك مجموعة كبيرة من قوات الأمن والمدرعات، مؤكدة أن الوضع خطير جدا.

وأوضحت أن رئيس الجمهورية التونسي أعلن أنه لن يقبل التغيير الوزاري وأداء اليمين لهم، لافتة إلى أن راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي منذ أن دخل إلى تونس وهو يتكتك، وهو من يسبب العنهجية، وله نوع من التمكن في مفاصل الدولة التونسية.

وأشارت رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية، إلى أن هذا أصبح سياسة كسر العظام، منوهة بأن رئيس الجمهورية التونسية متمكن ويعلم جيدا ماذا يفعل، وهو يعلم أن الجماعة تريد أن تعزله إجتماعيا وسياسيا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محتجون يقتربون من مقر البرلمان التونسي والأمن يغلق الطرق.. شاهد

محاولة جديدة لاختطاف تونس .. الغنوشي الإخواني يطالب بتغيير نظام الحكم التونسي

بعد اعتباره دور الرئيس رمزيا.. هل يفكر الغنوشي في الانقلاب؟

أزمة جديدة تضرب تونس.. تصريحات استفزازية للإخواني الغنوشي تعمق الصراع مع رئيس البلاد.. يلغي دور قيس سعيد ويطالب بنظام برلماني كامل.. ويحاول اختطاف السلطة بزرع فتنة اليمين الدستورية

ترشيحاتنا

طبيب أمراض صدرية: غسيل الفاكهة جيدا يقضي على فيروس نيباه ..فيديو

السعودية تحذر من خطورة الموجة الثانية لـ فيروس كورونا

أخبار النادي الأهلي.. إصابة العامري فاروق بفيروس كورونا.. وعودة حسين الشحات

داخل حمام سباحة.. سلمى حايك تخطف الأنظار.. شاهد

ليلة توهج الفرعون الذهبي.. محمد صلاح يسجل هدفين ويقود ليفربول للفوز على وست هام بثلاثية في البريميرليج

طارق أبو العينين يعلن ضم نجم الرجاء البيضاوي لـ سيراميكا كليوباترا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجلد أسود وشعر غجري.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها.. شاهد

صورة جريئة.. زوجة تامر حسني تستعرض جمالها.. شاهد

شاهد.. إطلالة نانسي عجرم فى عيد ميلاد ابنتها برفقة زوجها