باحثة تونسية: تونس على صفيح ساخن توصيف دقيق وموضوعي

قالت الدكتور بدرة قعلول، رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية، إن تونس على صفيح ساخن وهو توصيف دقيق وموضوعي، حيث أن الداخلية التونسية اتهمت الشباب الذي خرج غاضبا بأنه عصابات.





وأضافت الدكتورة بدرة قعلول، خلال لقائها عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن إغلاق كل المنافذ والطرقات منعا للدخول الى ساحة البرلمان، وكان هناك مجموعة كبيرة من قوات الأمن والمدرعات، مؤكدة أن الوضع خطير جدا.





وأوضحت أن رئيس الجمهورية التونسي أعلن أنه لن يقبل التغيير الوزاري وأداء اليمين لهم، لافتة إلى أن راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي منذ أن دخل إلى تونس وهو يتكتك، وهو من يسبب العنهجية، وله نوع من التمكن في مفاصل الدولة التونسية.



