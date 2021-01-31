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محافظات

الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بالفيوم

الأحد 31/يناير/2021 - 10:16 م
انهاء الخصومة الثارية
انهاء الخصومة الثارية
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نبيل ابو السعود

نجحت الأجهزة الأمنية والسياسية بمحافظة الفيوم فى إنهاء خصومة ثأرية بين اولاد عمومة من عائلة العوايضة  وبدوي بقرية أبو جندير بمركز  إطسا بمحافظة الفيوم .

وترجع الواقعة إلى لعام 2018 ، حينما وقعت مشاجرة بين الطرفين، بسبب أولوية عبور أغنام ومواشي في طريق القرية، راح ضحيتها أحد أفراد عائلة بدوى .

وتمكنت جهود  أجهزة الأمن بالفيوم برعاية اللواء رمزي البسيوني ، مدير أمن الفيوم،وبرئاسة اللواء صبري عزب مدير البحث الجنائي،   وبجهود مباحث مركز شركة إطسا بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الفيوم وبالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات بالمحافظة وكبار العائلات من عقد جلسة صلح في الخصومة الثأرية بين أفراد العائلتين.

وعُقدت الجلسة بحضور عدد من القيادات الأمنية برئاسة العميد أسامة أبو الليل مأمور  مركز شرطة إطسا وتأمين الرائد أحمد الهاين رئيس مباحث المركز و النقيب أحمد خلف  معاون مباحث أطسا ،و أعضاء مجلس النواب و  ورجال الدين الاسلامى وأفراد العائلتين .

وقام محمد أحمد علي ، شقيق القاتل من عائلة العوايضة ، بتقديم الكفن  إلى أبناء وأشقاء القتيل و أقسم أفراد العائلتين على نبذ العنف والخلاف، وعلى تبادل الزيارات بينهما .

  وذلك بحضور ضباط إدارة البحث الجنائى وأعضاء لجنة المصالحات بالمحافظة ورجال الدين  الاسلامى والقيادات الشعبية والتنفيذية وأشخاص من أفراد العائلتين وأهالى القرية

الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بالفيوم
الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بالفيوم
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