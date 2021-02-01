نائبة بالشيوخ تقدم روشتة للقضاء على التحرش في المواصلات العامة

قالت النائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، إن هناك أوجه متعددة للتحرش أبرزها اللفظي والجسدي كما أن الفئات التي تواجه هذه الظاهرة لن تقتصر علي المرأة فحسب بل بالأطفال أيضا مما يستوجب علينا نشر التوعية السليمة لحماية الأفراد من التحرش و كيفية التصدي لهؤلاء المجرمون وذلك من خلال منح الأهالي لأولادهن (الفتيات والصبية) الثقة والتوصيات المعنية بحماية أجسادهن بجانب حثهم علي الإعتراف العاجل فور التعرض لهذا التصرف ونبذ الخوف من داخلهم.

أضافت "اسحق" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن وسائل النقل والمواصلات تكاد تكون من أكثر الطرق التي يستغلها المتحرشون لإصطياد فرائسهم وسط زحام وعدم تركيز من الأشخاص المحيطة بهم معقبة " في ناس بتطلع الأتوبيس أو الميكروباص عشان تتحرش بالبنات" ولابد من وضع حد لمكافحة هذه الجرائم.

طالبت عضو مجلس النواب، هيئة إدارة المرور بإطلاق حملات بشوارع الجمهورية هدفها مراقبة وفحص مركبات النقل ورصد حالات التحرش ربما في الغالب يكون هناك حادثه ما مما ينقل صورة لدي أذهان المواطنين أنه لا مجال يفسح لفعل ذلك، فضلا عن وضع آلية من جانب وزارة النقل تلزم بعدم مخالفة أعداد المقاعد بالمركبة قائلة " الاتوبيسات بتبقي مليانة ناس في الطرقة ومفيش فاصل حتي تعرف تنزل".

ونوهت النائبة، عن ضرورة تفعيل المسئولية الإجتماعية لكل فرد تجاه الأخر وخاصة في هذه الحالات والعزوف عن مقولة "أنا مالي"، لافتة إلي أن اخراحصائيات ظاهرة التحرش رصدت أن كل فتاة من ضمن أربعة فتيات تتعرض للتحرش.

جاء ذلك بعد أن توجهت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بعدة أسئلة لوزير النقل كامل الوزير، وذلك عقب إلقاء بيانه في الجلسة العامة لمجلس النواب، قائلة "هل يمكن إعادة حلم قطار الشرق السريع ولكن بطاقة نظيفة؟"، لافتة إلى أن مصر كان لديها ثاني أقدم سكك حديدية فى العالم منذ 1834.

وفي السياق نفسه، تساءلت "الجزار" لماذا توقف مشروع المهندس سليمان متولى وزير النقل الأسبق الذى تم الإعلان عنه في أبريل عام 1998م، عن إنشاء خط الإسماعيلية – رفح الحديدى؟.

ووجهت النائبة سؤالا آخر للوزير عن خطة تطوير محطات السكك الحديدية المتهالكة بين القرى والمدن الرئيسية، متابعة "وبالنسبة لطريق مطروح - واحة سيوة البرى أطالب بإذدواج الطريق وتحديد موعد تشغيله".

كما تساءلت "الجزار" قائلة "متى ينتهى طريق القاهرة – الواحات - سيوة والذى يصل لجغبوب فى ليبيا والمسمى بالطريق الدولى الجنوبى".

وفيما يتعلق بحوادث التحرش فى وسائل النقل العامة وكيفية مواجهتها، اقترحت عضو مجلس النواب،على الوزير تركيب كاميرات فى وسائل النقل مع تقنية التعرف على الوجوه وربطها مع الرقم القومى الخاص بالشخص المتحرش، قائلة "أعتقد أن أمان فتياتنا وسيداتنا وأطفالنا أهم من خصوصياتنا".

وتابعت عضو مجلس النواب ، قائلة "نحتاج لفض الاشتباك بين وزارتى النقل والرى بخصوص الميناء النهرى بالقناطر الخيرية الذى تكلف أكثر من 300 مليون وتم إفتتاحه أيام الرئيس الأسبق مبارك ولم يعمل حتى الآن رغم أن الدراسات المقدمة وقتها كانت تشير إلى نهضة اقتصادية بتشغيل الميناء؟".

واختتمت عضو مجلس النواب حديثها ، مطالبة "بتشجير الطرق بأشجار تستهلك ماء قليل ودائم الخضرة للمحافظة على البيئة".