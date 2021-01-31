هنطورها بأيدينا.. وزير النقل يكشف عن إنشاء طريق لخدمة المواطنين أسفل الدائري

إلى إنشاء 106 كيلو متر طرق بجانب الطريق الدائرى، تشهد إنشاء 100 عمل صناعى أيضا ما بين كوبرى ونفق بالطريق الدائرى، مسترسلا: "كما ننشئ طريق سطحى دائري تحت الطريق الدائرى، حيث يتكون الطريق من محورين، وذلك لخدمة المواطنين وتوفير الخدمات للمواطنين".



وأوضح أن الطريق السطحي سيسمى بـ طريق الخدمة.





وتابع: "تحدثت يوم حصولي على منصب وزير النقل للشعب وأكدت على أننا سنعمل على تجديدوتطوير كل قطاعات النقل وخاصة السكك الحديد، معقبا: قولت هنطورها بأيدينا وحقيقي هناك أصرار واضح من قبل العاملين في وزارة النقل من أجل المساهمة والتطوير".





قال كامل الوزير، وزير النقل، نحن دائما في خدمة مصر والمصريين ونعمل على تطوير الواقع من أجلهم، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، معقبا: إحنا لينا الشرف إننا بنعمل تحت إشراف رئيس دولة يتابع الواقع مثل الرئيس السيسي".وتابع "الوزير" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، انتهينا بالفعل من تطوير بعض أجزاء الدائري نتيجة خلو تلك الأجزاء من المنازل والمرافق، معقبا: نعمل الآن على الانتهاء من تطوير جزء آخر بحلول شهر مارس.وأشار