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لميس الحديدي: مقهورة من فوز الدنمارك بمونديال اليد.. وتنظيم مصر مشرف أمام العالم ..فيديو

الأحد 31/يناير/2021 - 10:21 م
الدينمارك
الدينمارك
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داليا أحمد
علقت الإعلامية لميس الحديدي، على فوز منتخب الدنمارك ببطولة العالم لكرة اليد 2021، قائلةً "الدنمارك فازت، والواحد مقهور الصراحة.. المنتخب المصري اتغلب منهم في رميات الجزاء". 

وأشادت "الحديدي"، أثناء تقديم برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة "ON"، بتنظيم الدولة ومؤسساتها لبطولة كأس العالم لكرة اليد قائلةً "مكناش متوقعين هذه الإدارة وكفاءة التنظيم.. في وسط جائحة كورونا وإدارة وتنظيم البطولة باحتراف من دون إصابات وحظيت مصر  بتقدير وإشادة العالم بقدرتها".

وأضافت "لازم نشكر كل الأجهزة التي أسهمت في تنظيم هذه البطولة بداية من وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة وكافة المؤسسات التي حققت تنظيم رائع للبطولة.. كل الفرق زارتنا ومشيت وهي سعيدة جدًا بهذه البطولة التي صممت مصر على تنظيمها بإرادة وكفاءة صحيح مكنش فيه جمهور بس كلنا كنا جماهير على شاشات التلفاز".

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