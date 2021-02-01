ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانية: النقل والبترول والتعليم أكثر الوزارات تميزا في الأداء

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:02 ص
النائبة ايناس عبد
النائبة ايناس عبد الحليم عضو مجلس النواب
Advertisements
سماح أنور
علقت النائبة ايناس عبدالحليم عضو مجلس النواب، علي مسائلة النواب للحكومة عن تنفيذ مطالب دوائرهم وسط جو مناقشة البرلمان لبرامج الحكومة وتنفيذ خططها معقبة " احنا المفروض بنشوف انجزوا ايه من الخطط وباقي ايه مش طلبات بعيدة عن السياق العام" فهذا يؤدي إلي الخروج عن أهداف المجلس بالفترة الحالية و هي متابعة ما تم إنجازه بكافة الوزارات.


أكدت " عبدالحليم" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الحكومة نفذت برنامجها في ظل ظروف إقتصادية صعبة إستطاعت أن تجلعها تحدي أمامها وبالفعل تغلبت علي عدد كبير من المعوقات ولعل وزارات النقل والبترول والتعليم والتعليم العالي أكثر الوزرات تميزا في الأداء البرامجي ولهم إنجازات ملموسة علي أرض الواققع إستفاد منها المواطنين.


و أوضحت عضو مجلس النواب، أن جائحة كورونا كان لها الأثر السلبي علي إلحاق خسائر بمختلف قطاعات الدولة ولكن سرعان ما تم تداركها لذا فإن وجد قصور في أداء بعض المهام يجب علينا النظر بعين الإعتبار لهذه الأزمة القائمة التي حولت الدولة أكثر من 100 مليار من الميزانية العامة من أجل مواجهة التداعيات.

واختتمت النائبة حديثها، قائلة : في 7 سنوات شهدت مصر نقلة نوعية غير مسبوقة ومن ثم واجب علينا تكليل جهود الحكومة بالتقدير والإمتنان وأيضا الصبر علي تحقيق المتطلبات والطموحات.


Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

صورة جريئة.. زوجة تامر حسني تستعرض جمالها.. شاهد

جيش ميانمار يعلن تولي السلطة وفرض الطوارئ لمدة عام

وزيرة الصحة: إصابات كورونا انخفضت بنسبة 65٪ لهذه الأسباب

بسبب كورونا.. تعليمات جديدة من أجل الصلاة في المسجد الحرام

رامي ربيعة ينضم إلي المقاولون العرب

بجلد أسود وشعر غجري.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمام المعازيم.. عروس تضع عريسها في موقف محرج بسبب «حبها القديم».. شاهد

لاعتقاد غريب.. أم تطبخ مشيمتها بعد الولادة وتتناولها على الغداء.. صور

عمره 220 مليون سنة.. طفلة تعثر على اكتشاف تاريخي أثناء نزهة على الساحل.. صور