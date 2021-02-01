برلمانية: النقل والبترول والتعليم أكثر الوزارات تميزا في الأداء

علقت النائبة ايناس عبدالحليم عضو مجلس النواب، علي مسائلة النواب للحكومة عن تنفيذ مطالب دوائرهم وسط جو مناقشة البرلمان لبرامج الحكومة وتنفيذ خططها معقبة " احنا المفروض بنشوف انجزوا ايه من الخطط وباقي ايه مش طلبات بعيدة عن السياق العام" فهذا يؤدي إلي الخروج عن أهداف المجلس بالفترة الحالية و هي متابعة ما تم إنجازه بكافة الوزارات.









أكدت " عبدالحليم" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الحكومة نفذت برنامجها في ظل ظروف إقتصادية صعبة إستطاعت أن تجلعها تحدي أمامها وبالفعل تغلبت علي عدد كبير من المعوقات ولعل وزارات النقل والبترول والتعليم والتعليم العالي أكثر الوزرات تميزا في الأداء البرامجي ولهم إنجازات ملموسة علي أرض الواققع إستفاد منها المواطنين.









و أوضحت عضو مجلس النواب، أن جائحة كورونا كان لها الأثر السلبي علي إلحاق خسائر بمختلف قطاعات الدولة ولكن سرعان ما تم تداركها لذا فإن وجد قصور في أداء بعض المهام يجب علينا النظر بعين الإعتبار لهذه الأزمة القائمة التي حولت الدولة أكثر من 100 مليار من الميزانية العامة من أجل مواجهة التداعيات.





واختتمت النائبة حديثها، قائلة : في 7 سنوات شهدت مصر نقلة نوعية غير مسبوقة ومن ثم واجب علينا تكليل جهود الحكومة بالتقدير والإمتنان وأيضا الصبر علي تحقيق المتطلبات والطموحات.







