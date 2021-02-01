لمنع التحرش.. برلمانية تطالب بوضع كاميرات مراقبة بوسائل النقل والمواصلات

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بالبرلمان، إن ظاهرة التحرش من أخطر المشكلات التي تواجها المرأة في المجتمع وبالرغم من وجود تشريع يعاقب علي هذا الفعل الإ إن ههذا السلوك لا زال منتشر وتحديدا في وسائل النقل والمواصلات مما يدفعنا إلي تضييق كافة الطرق علي المتحرش وعدم تمكينه من القدوم علي هذا الفعل المشين الذي يتنافي مع الإنسانية والأخلاق.

و ناشدت " سلامة" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة تركيب أجهزة كاميرات مراقبة في كافة أنواع المركبات مما يضمن تسجيل الواقعة كاملة وعدم الإحتياج إلي شهود لكي يتم الإثبات وذلك لأن هناك حالات كثيرة تعرضت للتحرش ولم يسعفها أحد بإدلاء شهادته مما يسبب أضرار نفسية علي الضحية لعدم تمكينها من الحصول علي حقها.

و أشارت عضو مجلس النواب، إلي أن الدولة هي الدرع الواقي الذي يحمي المرأة ويمنحها كافة حقوقها وذلك من خلال التصدي لمختلف ظواهر العنف الممارس ضدها سواء الضرب أو التحرش أو ختان الإنناث وغيرها.

وتابعت النائبة حديثها، قائلة : أبرز جهود دعم المرأة في الفترة الحالية هي تغليظ عقوبة التحرش من أجل ردع المجرمون وتوطيد فكرة أن المساس بجسد المرأة خط أحمر.





جاء ذلك بعد أن توجهت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بعدة أسئلة لوزير النقل كامل الوزير، وذلك عقب إلقاء بيانه في الجلسة العامة لمجلس النواب، قائلة "هل يمكن إعادة حلم قطار الشرق السريع ولكن بطاقة نظيفة؟"، لافتة إلى أن مصر كان لديها ثاني أقدم سكك حديدية فى العالم منذ 1834.

وفي السياق نفسه، تساءلت "الجزار" لماذا توقف مشروع المهندس سليمان متولى وزير النقل الأسبق الذى تم الإعلان عنه في أبريل عام 1998م، عن إنشاء خط الإسماعيلية – رفح الحديدى؟.

ووجهت النائبة سؤالا آخر للوزير عن خطة تطوير محطات السكك الحديدية المتهالكة بين القرى والمدن الرئيسية، متابعة "وبالنسبة لطريق مطروح - واحة سيوة البرى أطالب بإذدواج الطريق وتحديد موعد تشغيله".

كما تساءلت "الجزار" قائلة "متى ينتهى طريق القاهرة – الواحات - سيوة والذى يصل لجغبوب فى ليبيا والمسمى بالطريق الدولى الجنوبى".

وفيما يتعلق بحوادث التحرش فى وسائل النقل العامة وكيفية مواجهتها، اقترحت عضو مجلس النواب،على الوزير تركيب كاميرات فى وسائل النقل مع تقنية التعرف على الوجوه وربطها مع الرقم القومى الخاص بالشخص المتحرش، قائلة "أعتقد أن أمان فتياتنا وسيداتنا وأطفالنا أهم من خصوصياتنا".

وتابعت عضو مجلس النواب ، قائلة "نحتاج لفض الاشتباك بين وزارتى النقل والرى بخصوص الميناء النهرى بالقناطر الخيرية الذى تكلف أكثر من 300 مليون وتم إفتتاحه أيام الرئيس الأسبق مبارك ولم يعمل حتى الآن رغم أن الدراسات المقدمة وقتها كانت تشير إلى نهضة اقتصادية بتشغيل الميناء؟".

واختتمت عضو مجلس النواب حديثها ، مطالبة "بتشجير الطرق بأشجار تستهلك ماء قليل ودائم الخضرة للمحافظة على البيئة".