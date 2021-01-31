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ثقافة

الكاتب محمد توفيق يستعد لطرح رواية "ربما"

الأحد 31/يناير/2021 - 10:26 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يستعد الكاتب محمد توفيق  لإطلاق روايته الجديدة التى تحمل عنوان"ربما"، المقرر ان يشارك بها في معرض القاهرة الدولى للكتاب2021.

أشار الكاتب محمد توفيق في بيان صحفي، أن احداث الرواية تدور في إطار نفسي رومانسي حول رجل الأعمال الناجح الذي يعاني من الملل لسبب غامض، رغم عشقه لزوجته، في إطار من الساسبنس والسرد الذي يلائم الواقع بطريقه دراميه كوميديه. 

ويلجأ الكاتب محمد توفيق من خلال الرواية لحيلة طريفة ليساعد بطل روايته على فهم مشكلته من خلال جلسات «علاج الملل»!! فهل يتخلص طارق من أزمته؟.

ويعمل توفيق على التحضير لرويته الجديده خلال الفتره المقبله ، حيث من المفترض ان يعلن كافه تفاصيلها خلال الأيام القليلة المقبلة.
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