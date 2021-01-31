نائبة تعلق على أداء حكومة مدبولي: تميزت بجودة عالية لتنفيذ خطط التنمية

قالت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، إن البرلمان الجديد بدأ أداء مهامه بشكل في منتهي الجدية والحزم ويظهر ذلك من خلال سرعة إستدعاء الحكومة وكافة وزارتها بعد مرور الأسبوع الأول من إنعقاد الجلسة الإفتتاحية مما يؤكد وجود إضافة كبري سيحققها المجلس خلال فترته.

وعن تقييم أداء الحكومة بشكل عام، أكدت "سلامة" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أنه تم تنفيذ برنامج العمل المستهدف لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة بقدرة فائقة الجودة وزمن قياسي للتنفيذ مما يميز حكومة الدكتور مصطفي مدبولي بإختلاف عن الحكومات السابقة.

و لفتت النائبة، إلي أن المجلس الحالي ينتمي له عدد كبير من الكوادر الشبابية وهذا يسهم بشكل فعال في تبادل الخبرات والرؤي الفكرية العصرية التي تمكننا من وضع أكثر من بديل بحلول القضايا والملفات الهامة علي أجندة البرلمان.