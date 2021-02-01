التعليم تعلن عن منح مقدمة من الحكومة اليابانية لتدريب المعلمين.. وصدى البلد ينشر تفاصيلها

‏أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن منح تدريبية مقدمة من الحكومة اليابانية ‏‏متخصصة في تدريب المعلمين خلال الفترة من أكتوبر 2021 حتى مارس 2023





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‏وشددت وزارة التربية والتعليم على أن هذه المنح لا تمنح المتقدمين دبلومة ، ‏كما أنها لا تتيح للمتقدم للتسجيل في البرنامج الدراسي الحصول على الماجستير أو الدكتوراه بالجامعة اليابانية اثناء او عقب البرنامج





‏وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الفئة المستهدفة في هذه المنح التدريبية ، هي معلمي التعليم العام بالمدارس المصرية لمرحلة التعليم الابتدائي والثانوي ، أو ممن يعملون في هيئة التدريس في مؤسسات تدريب المعلمين ، على أن يكون قد مارسوا مهنة التدريس في إحدى المدارس الحكومية لمرحلة التعليم الأساسي و مرحلة التعليم الثانوي لمدة لا تقل عن 5 سنوات حتى 1 أكتوبر 2021





‏وافادت وزارة التربية والتعليم بأنه سيتم ادراج المنح التدريبية في الجامعات باللغة اليابانية أو الإنجليزية ، وبالنسبة للمتقدمين الذين سيحصلون على المنحة وليس لديهم كفاءة في اللغة اليابانية ‏، فسوف يتم إعطائهم برنامج دراسي لدراسة اللغة اليابانية في الجامعة التي يتم القبول فيها ، أو في أي جامعة أخرى يحددها القائمون على المنح التدريبية ، و ستكون مدتها 6 شهور من بداية فترة المنحة ، وقد تمتد أكثر من ذلك .





‏ومن المقرر ‏أن تركز المناهج التدريبية على مجالات الادارة المدرسية ، وطرق التدريس التربوية ، و الموضوعات البحثية في المواد المتخصصة بالإضافة إلى جولات المتابعة والممارسة





‏وتكون مدة المنح خلال الفترة من أكتوبر 2021 وحتى مارس 2023 حسب كل جامعة وغير مسموح بمد هذه الفترة





‏وبالنسبة لشروط الجانب الياباني الواجب توافرها في المتقدم للمنح ، فتتمثل في : أن يكون المتقدم مصري الجنسية ، وإلا يكون صاحب جنسية مزدوجة مصرية يابانية وقت التقدم ، ‏كما يشترط أن يكون السنة اقل من 35 عام أي أن يكون المتقدم من مواليد 2 أبريل 1986 وما بعدها ، ويجب أن يكون المتقدمين للمنح من خريجي جامعات او كليات التربية ، ويشترط أيضا أن يكون لدى المتقدم الرغبة في تعلم اللغة اليابانية ولديه المقدرة على عمل الأبحاث ‏والتكيف مع المعيشة في اليابان





‏ويشترط كذلك في المتقدمين بتقديم شهادة صحية موقع عليها من قبل الطبيب ‏، ويتعين ألا يكون لدى المتقدم مشكلة صحية أو عقلية تعوق الدراسة في اليابان وأن يكون متمتع بالصحة النفسية والجسدية الجيدة





‏اما عن شروط وزارة التربية والتعليم الواجب مراعاتها في المتقدمين لهذه المهنة تتمثل في : أن يتعهد المستفيدين من المنحه بخدمة الوزارة بعد عودتهم و استئناف عملهم داخل مؤسساتهم التعليمية ، و الاستفادة من نتائج البحث الذي تم تقديمه في دولة اليابان ، وإذا لم يتم ذلك يتعين عليهم رد قيمة ومبالغ‬ المنحة بالكامل وذلك بناء على طلب السفارة اليابانية ، كما يشترط أن يتم تقديم شهادة تفيد بإجادة اللغة الإنجليزية تحدث وكتابة إجادة تامة.





‏وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المنحه تعتبر لاغية ويتعين على المتقدم رد مبلغ المنح في الحالات الآتية : ‏إذا لم يستفيد المتقدم من نتائج البحث عن التعليم المدرسي في اليابان ، ‏وإذا تضمن طلب التقديم للمنح أي معلومات غير صحيحة وثبت ذلك في أي وقت ، ‏وإذا قام المتقدم بمخالفة أي بند من بنود التعهدات والالتزامات التي تعهد بها أمام وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا ‏اليابانية ، أو حصل على أي منحة دراسية أخرى من أي مؤسسة أخرى ، وإذا وقعت على المتقدم أي عقوبة تأديبية مثل الاستبعاد من التسجيل في الجامعة أو المعهد او الغياب عن الجامعة لمدة طويلة أو قامة بإرتكاب إحدى الجرائم التي يعاقب عليها القانون الياباني وتمت ادانته ، ‏وإذا تقرر انه من الصعب على المتقدم استكمال البرنامج الدراسي خلال الوقت المحدد بسبب حصوله على تقدير أكاديمي ضعيف ، أو في حالة الفصل من الجامعة ، أو إذا لم يعد ‏المتقدم إلى بلده الأصلي للقيام باستئناف عمله بعد انتهاء فترة المنحه مباشرة





‏اما عن اجراءات التقديم والوثائق المطلوبة للتقديم ، على المتقدم الدخول على الموقع التالي :





‏ثم يقوم المتقدم بإختيار الجامعات التي يفضل الدراسة بها من قائمة الجامعات المطلوبة في دليل "كورس في تدريب المعلمين الاجانب" في كل جامعة ، علما بأنه يوجد مكان لكتابة اسم هذه الجامعة في طلب التقديم موجود في استمارات التقييم ، ثم يقوم المتقدم بـ استيفاء استمارة مكان الجامعة المفضلة التي تم اختيارها ، وكود الدورة التدريبية ومجال التدريس .





ثم يقوم المتقدم باختيار الدورات التدريبية ذات الصلة بالخطة البحثية في المتقدم في اليابان ، والمذكورة في استمارة التقديم علما بأنه إذا قام المتقدم ‏‏باختيار دورة تدريبية ليس لها علاقة بخطه البحثية لن يتم قبوله بالجامعة





‏وعلى المتقدم ‏بعد ذلك ‏الاطلاع على جدول مواعيد ترتيبات عملية الاختيار ، والحصول على الاستمارات ونماذج التقديم و طباعتها من خلال الدخول على موقع السفارة ، ويجب الاطلاع جيدا على الارشادات الخاصة بعملية الاختيار وقراءتها جيدا ‏، ثم يتم ملء ‏طلب التقديم والاستمارات الخاصة بذلك ويتم تسليم الأوراق المطلوبة بعد استيفائها واعتمادها (من أصل + صورتين) ، وتكتب باللغة الإنجليزية أو اللغة اليابانية فيتم إرفاق ترجمة بإحدى هاتين اللغتين ، علما بانه لن يتم استرداد الوثائق التي يتم تقديمها





‏وعلى المتقدم أن يجهز 6 صور شخصية حديثة ‏، ويكتب الاسم والجنسية على خلفية الصور ، بالإضافة إلى تجهيز شهادة او بيان الدرجات يوضح درجات كل سنة أكاديمية من جامعة التخرج ، وكذلك المؤهلات والشهادات الأخرى الحاصل عليها المتقدم على أن تكون معتمدة او مختومة ، كما يجب تجهيز خطاب توصية من رئيس جهة العمل التي يعمل بها المتقدم على أن يكون معتمد ومختوم ، وخطاب من جهة العمل يفيد الوظيفة التي يشغلها المتقدم ومكان عمله الحالي على أن يكون معتمد ومختوم





‏وعلى المتقدم استيفاء النموذج الطبي الموجود بأوراق التقديم ، إلى جانب تقديم شهادة تفيد اجادة المتقدم اللغة الإنجليزية ، ‏ونسخة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية





‏ومن المقرر أن تتحمل الحكومة اليابانية تخصيص بدل نقدي قيمته 143,000 ين ياباني شهريا ‏خاضع للتغيير سنويا لأسباب خاصة تتعلق بميزانية الحكومة اليابانية ، ويتم إضافة بدل تكميلى للمناطق الإقليمية عبارة عن مبلغ 2000 أو 3000 ين شهريا ف، ي حالة ‏عمل أبحاث في مجال محدد ، كما ستتحمل الحكومة اليابانية جميع تكاليف الرسوم الدراسية المتمثلة في امتحانات القبول وامتحانات الإلتحاق بالجامعات





‏وبالنسبة للانتقالات .. يتم تخصيص تذاكر السفر بالطائرة بالدرجة الاقتصادية ذهاب وعودة من وإلى اليابان على نفقة الحكومة اليابانية ، علما بأنه لن يتم دفع نفقات العودة للمتقدم في حالة عدم عودته فور انتهاء مدة المنحة





‏وستكون الإقامة ‏إما في بيوت الطلبة الأجانب ‏أو قاعات خاصة ‏أو منازل خاصة للسكن أو في شقق توفرها الجامعة





‏ويتحمل المتقدم جميع التكاليف المتعلقة بالانتقالات الداخلية داخل ‏حدود اليابان ، ورسوم او ضرائب المطارات ، وكذلك الضرائب الخاصة بالسفر واي تأمينات ضد الحوادث أو اي رسوم خاصة بالرحلات الجوية من وإلى اليابان





‏ومن الأفضل إحضار المتقدم حوالي 2000 دولار أمريكي لتغطية الاحتياجات الضرورية عقب وصوله ‏إلى اليابان ، حيث انه لن يتم دفع مصاريف المنحة فورا عقب وصوله مباشرة



