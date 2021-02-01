بدء اختبارات الدراسات العليا مع الفرق الطلابية بعلوم عين شمس

قال الدكتور محمد رجاء عميد كليه العلوم بجامعه عين شمس ،أن الكلية سوف تعلن غدا إعلان جداول اختبارات الفصل الدراسي الأول لجميع الفرق بالكلية .

وأوضح رجاء خلال تصريحات لموقع صدى البلد أن إختبارات الدراسات العليا للدور الثاني تبدا مع اختبارات الفرق الطلابية وسط إجراءات احترازية مشددة .

والجدير بالذكر أكد الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس خلال تصريحات سابقه ، أن الكلية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاكتفاء الذاتي من تصنيع المطهرات والأدوات المعقمة والكمامات الطبية لبدء الاستعداد لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، كما أكد أنه يتم تعقيم جميع قاعات الكلية وغرف الكنترول بشكل يومي طوال الإجازة وأكثر من مرة على مدار أيام الامتحانات.

اقرأ أيضا : الجريدة الرسمية تنشر قانون إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وأوضح "رجاء" في بيان، الأحد، أن الكلية تعمل على إجراء الاختبارات على فترتين، وذلك مراعاة لعدد ساعات العاملين والحفاظ عليهم من انتشار العدوى، ويتم الأمر بتناوب بين أعضاء هئية التدريس، لافتًا إلى تقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة حفاظًا على التباعد الاجتماعي وتقسيمهم حسب الفرق الطلابية. وأوضح "رجاء" في بيان، الأحد، أن الكلية تعمل على إجراء الاختبارات على فترتين، وذلك مراعاة لعدد ساعات العاملين والحفاظ عليهم من انتشار العدوى، ويتم الأمر بتناوب بين أعضاء هئية التدريس، لافتًا إلى تقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة حفاظًا على التباعد الاجتماعي وتقسيمهم حسب الفرق الطلابية.