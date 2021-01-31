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منوعات

إسراء حسين فتاة تبدع في الرسم بالفحم الأبيض.. صور

الأحد 31/يناير/2021 - 10:30 م
اسراء حسين
اسراء حسين
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مصطفى كرم
تتعدد أنواع وأفكار الرسم، بخامات وألوان مختلفة، ويتنافس الفنانين دائمًا في اظهار أعمالهم الفنية بطرق مبتكرة وجديدة ليبهر بها الجميع عند رؤيتها. 


إسراء حسين السيد، فتاة تبهر الجميع برسمها المبدع بالرصاص والفحم الأبيض والأسود والجاف والألوان المختلفه لترسم  المشاهير والأشخاص بصورة مطابقة للواقع. 

وتقول إسراء لصدى البلد، بأنها تحلم منذ نعومة اظافرها في أن تكون رسامه كبيرة  ورأت أن سبيل الوصول لحلمها الدراسة بكلية الفنون الجميلة، ولكن لم يحالفها الحظ بسبب مجموعها في الثانوية العامة، لتلتحق بعد ذاك بقسم الفلسفة كلية التربية جامعة عين شمس. 

،لم تستطع إسراء  نسيان حلمها الذي رافقها منذ الطفولة   لتسارع في  أخذ العديد من الكورسات والدورات في الرسم بفنونه المختلفة بداية من السنة الثانية من الجامعة. 


وكشفت إسراء ان أهلها هم الداعم الأول لها  في تحقيق حلمها  وشجعوها على المشاركة في المعارض الفنية اتشارك بعد ذلك  ببعض أعمالها في معرض بنت الورد1 وبنت الورد 2 الذي تنظمة مؤسسة الأرهرام لدعم الفنانين 



واضافت إسراء انها بعد تخرجها من الكليه سعت لاستكمال ما بذاته بالرسم فحصدت العديد من الجوائز الفنية  ، و تعمل كمحاضر بالعديد من الأماكن الكبري لتعليم الآخرين الرسم بالفحم الأبيض. 



                             
إسراء حسين فتاة تبدع في الرسم بالفحم الأبيض.. صور
إسراء حسين فتاة تبدع في الرسم بالفحم الأبيض.. صور
إسراء حسين فتاة تبدع في الرسم بالفحم الأبيض.. صور
إسراء حسين فتاة تبدع في الرسم بالفحم الأبيض.. صور
إسراء حسين فتاة تبدع في الرسم بالفحم الأبيض.. صور
إسراء حسين فتاة تبدع في الرسم بالفحم الأبيض.. صور
إسراء حسين فتاة تبدع في الرسم بالفحم الأبيض.. صور
إسراء حسين فتاة تبدع في الرسم بالفحم الأبيض.. صور
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