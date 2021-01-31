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شاهد عيان يروي تفاصيل حريق عمارة الطوابق بـ فيصل.. فيديو

الأحد 31/يناير/2021 - 10:32 م
الحريق
الحريق
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إبراهيم القادري
كشف أحمد خالد، شاهد عيان على حريق الطوابق في فيصل أنه يسكن أمام العمارة التي نشب بها الحريق، مؤكدا أن الحريق بدأ أمس الساعة العاشرة والنصف مساء في مخزن احذية داخل العمارة  . 


وأضاف خالد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دى ام سى " المذاع علي قناه "دى ام سى" ، هناك 10 سيارات إطفاء جاءت على الفور إلى مكان الحريق للسيطرة عليه واخماده بالتزامن مع جهود قوات الأمن في إخلاء العمارة من السكان .


وأوضح أن المبنى كان يحتوي على مواد تساعد على الاشتعال، وهذا ما جعل النار تستمر حتى صباح اليوم التالي، لافتا الى ان العمارة التي نشب بها الحريق مخالفة في البناء وتقع على الدائري.
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