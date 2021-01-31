أطباء يستخرجون سمكة من حلق شاب بعد ابتلاعها في حادث غريب.. صور

أزال أطباء سمكة طولها سبع بوصات من حلق رجل بعد تعرضه لحادث صيد غريب.

ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، كان الصياد البالغ من العمر 24 عامًا ، من كولومبيا ، يصطاد طعامًا لعائلته في بحيرة في بلدية بيفيجاي ، ماجدالينا يوم الجمعة 23 يناير بعد أن حصل على صيد أول ناجح ، ألقى بخيط الصيد مرة أخرى في الماء وسرعان ما أدرك أن سمكة اكلت طعمه.

وفي هذا الاثناء لم يكن يعرف الصياد ماذا يفعل ، لذا قرر بوضع السمكة الاولى في فمه بينما يحاول الامساك بالسمكةفي الثانية.

ومع ذلك ، في اللحظة التي وضع فيها السمكة في فمه تحركت لمحاولة تحرير نفسها وانتهى بها الأمر في حلق الشاب.

وبعد ابتلاع الصياد الشاب للسمكة، نقل إلى مستشفى سانتاندير هيريرا لكنه لم يتمكن من شرح الموقف.

أجرى الطاقم الطبي فحصًا بالأشعة السينية وأدرك أنه هناك سمكة تقف في حلقه.

يظهر فيديو قاتم الإجراء الطبي السريع بينما يفحص الطاقم الطبي الجسم الغريب باستخدام ملقط.