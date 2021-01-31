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رياضة

بعد مباراة وست هام وزير الرياضة السابق.. هذا الموسم هو الأخير لـ محمد صلاح مع ليفربول

الأحد 31/يناير/2021 - 10:47 م
خالد عبد العزيز
خالد عبد العزيز
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مصطفى كرم
علق المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق على تألق محمد صلاح اليوم أمام فريق وست هام وإحرازه هدفين دون الاحتفال المعتاد منه. 

وغرد خالد عبد العزيز قائلا "‏طريقة إحراز محمد صلاح للهدفين فى مباراة اليوم أمام ويستهام تؤكد أن هذا الموسم هو الأخير له مع فريق ليڤرپول".

وفاز ليفربول على وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

ليفربول تسيد أحداث النصف الأول من المباراة، وكاد محمد صلاح أن يسجل الهدف الأول لـ ليفربول في الدقيقة 23، لكن الكرة التي سددها برأسه جاورت مرمى وست هام.

استمرت محاولات ليفربول لكنها لم تهدد مرمى وست هام بشكل كبير، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، أحرز محمد صلاح الهدف الأول في الدقيقة 57 بمجهود فردي رائع من اللاعب داخل منطقة جزاء وست هام قبل أن يسدد الكرة في مرماهم بسهولة.

وفي الدقيقة 68، ضاعف محمد صلاح من تقدم ليفربول بتسجيله الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله شاكيري.

وسجل فينالدوم الهدف الثالث في الدقيقة 84، بعد تلقيه تمريرة رائعة من روبيرتو فيرمينو.

وبعد هدف فينالدوم، استطاع وست هام تقليص الفارق عن طريق داوسون في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 40 في المركز الثالث، فيما توقف رصيد وست هام عند 35 نقطة في المركز الخامس.
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