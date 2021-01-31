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أخبار العالم

بايدن يخطط لإعادة فتح المدارس

الأحد 31/يناير/2021 - 10:37 م
بايدن
بايدن
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على صالح
لا تزال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تأمل في إعادة فتح المدارس في جميع أنحاء البلاد للتعلم الشخصي بحلول أبريل المقبل، على الرغم من التهديد بانتشار المتغيرات الجديدة لـ  كورونا - كوفيد 19 في الولايات المتحدة، كما قال سيدريك ريتشموند، المستشار الرئاسي الكبير، لمحطة CBS اليوم الأحد.

وقال ريتشموند "نعم، والمفتاح في ذلك هو التأكد من أننا نجتاز خطة الإنقاذ الأمريكية حتى نوفر للأنظمة المدرسية والبلديات المحلية القدرة على فتح المدارس بأمان" 

وأضاف مستشار الرئيس الأمريكي "عندما سئل عما إذا كان بايدن لا يزال يخطط للضغط من أجل التعلم الشخصي بحلول أبريل، إذا استثمرنا الموارد لجعلها آمنة، فيجب إعادة فتح المدارس.

وبحسب المسؤول، ولتنفيذ الخطة، تبذل السلطات حاليًا جهودًا لتكثيف حملة التطعيم الوطنية، حيث يتم توصيل 1.6 مليون جرعة لقاح إلى الولايات كل أسبوع.

وأضاف السياسي الأمريكي الكبير: "لكن خطتنا ولماذا نحتاج إلى تمرير خطة الإنقاذ الأمريكية هي التأكد من أننا نمنح أنظمة المدارس القدرة على شراء الأقنعة وأنظمة التهوية وكل تلك الأشياء اللازمة للانفتاح".

وتابع "حتى الآن، لا تزال الولايات المتحدة لديها أعلى عدد من الحالات في العالم - 26007663 إصابة، بما في ذلك 439.587 حالة وفاة". 

وأكدت الدولة أيضًا وجود سلالات من فيروس كورونا في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا على أراضيها. 

ووفقًا لمدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فوتشي، سيصبح البديل البريطاني أكثر هيمنة في الولايات المتحدة بحلول منتصف الربيع.

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