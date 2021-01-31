النمنم: السنوات المقبلة ستشهد انتشار مرتزقة وإرهابيين في الدول غير المستقرة سياسيا

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن شباب الجيل الثالث يعيشون أزمة هوية حقيقية، وهذا ما يدفعهم للانضمام لتلك الجماعات المتطرفة.





وأضاف المفكر حلمي النمنم، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن أحد مشاكل حل البطالة هو أخذ الشباب وسفرهم إلى أفغانستان، منوها بأن بعض الدول تكون عاجزة عسكرية، ولكن لديها أموال، وأن الإرهاب يستطيع أن يدمر دول بتكلفة قليلة جدا.





وأوضح أن السنوات القادمة سوف تشهد انتشار للمرتزقة والارهابيين، وقله الغزو العسكري، وأن الدول التي ليس بها استقرار سياسي سوف تكون ملجأ للعناصر الإرهابية.



