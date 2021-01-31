كورونا قاعد لفترة طويلة.. طبيب قلب يوضح الفرق بين لقاحي سينوفارم وأسترازينيكا ..فيديو

بيّن الدكتور أيمن أبو المجد، أستاذ أمراض القلب بجامعة الأزهر، الفرق بين لقاحي "سينوفارم" و"أسترازينيكا" بعد وصول أول جرعة من الأخير، قائلًا "كلاهما مهم جدًا في تقليل الإصابة بفيروس كورونا".





وأضاف أيمن أبو المجد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، "كتير من الناس بيقارن بين نسب الحماية بين اللقاحين، وعايز أقول إن معيارنا الأول في الحكم على هذه الأمور هو موافقة هيئة الغذاء الأمريكية على الاستخدام الطارئ للقاحات، إذا أثبتت أنها قادرة على خفض نسب الإصابة بنسبة 50% على الأقل، وكل شركة تقوم بإعلان نتائج معينة سواء سينوفارم الذي أعلن فاعليته بنسبة 86%، وفايزر 94%، وموديرنا 91%".





وأكد أستاذ أمراض القلب، "بالنسبة للقاح أسترازينيكا الشركة اعتمدت في إعلان نسبة الفاعلية على أبحاث أجريت في عدة بلدان وأخذوا متوسط النتائج في البرازيل وإنجلترا بإجمالي 24 ألف مريض، وخرجت النتائج أنه يقلل نسبة الإصابة 72% وهيئة الغذاء الامريكية تقر اللقاح بنسبة فاعلية 50% على الأقل".





وأوضح أيمن أبو المجد، أن الجدل المثار كان عن طول فترة الاستجابة وظهور الأجسام المضادة بعد الحصول على اللقاح، قائلًا "فيروس كورونا قاعد معانا لفترة طويلة، ومش هيختفي، والخبر الأهم التحورات التي شهدها الفيروس في سلالات كثيرة في الأشهر الأخيرة جعلته أكثر قدرة على الانتشار، ومن ثم هذه المؤشرات تنبئ بعدم اختفائه الآن، ومن ثم يجب على الناس الحصول على اللقاحات المطروحة".