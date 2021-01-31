ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كورونا قاعد لفترة طويلة.. طبيب قلب يوضح الفرق بين لقاحي سينوفارم وأسترازينيكا ..فيديو

الأحد 31/يناير/2021 - 10:52 م
لقاحى كورونا
لقاحى كورونا
Advertisements
داليا أحمد
بيّن الدكتور أيمن أبو المجد، أستاذ أمراض القلب بجامعة  الأزهر، الفرق بين لقاحي "سينوفارم" و"أسترازينيكا" بعد وصول أول جرعة من الأخير، قائلًا "كلاهما مهم جدًا في تقليل الإصابة بفيروس كورونا".

وأضاف أيمن أبو المجد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، "كتير من الناس بيقارن بين نسب الحماية بين اللقاحين، وعايز أقول إن معيارنا الأول في الحكم على هذه الأمور هو موافقة هيئة الغذاء الأمريكية على الاستخدام الطارئ للقاحات، إذا أثبتت أنها قادرة على خفض نسب الإصابة بنسبة 50% على الأقل، وكل شركة تقوم  بإعلان نتائج معينة سواء سينوفارم الذي أعلن فاعليته بنسبة 86%، وفايزر 94%، وموديرنا 91%".

وأكد أستاذ أمراض القلب، "بالنسبة للقاح أسترازينيكا الشركة اعتمدت في إعلان نسبة الفاعلية على أبحاث أجريت في عدة بلدان وأخذوا متوسط النتائج في البرازيل وإنجلترا بإجمالي 24 ألف مريض، وخرجت النتائج أنه يقلل نسبة الإصابة 72% وهيئة الغذاء الامريكية تقر اللقاح بنسبة فاعلية 50% على الأقل".

وأوضح أيمن أبو المجد، أن الجدل المثار كان عن طول فترة الاستجابة وظهور الأجسام المضادة بعد الحصول على اللقاح، قائلًا "فيروس كورونا قاعد معانا لفترة  طويلة، ومش هيختفي، والخبر الأهم التحورات التي شهدها الفيروس في سلالات كثيرة في الأشهر الأخيرة جعلته أكثر قدرة على الانتشار، ومن ثم هذه المؤشرات تنبئ بعدم اختفائه الآن، ومن ثم يجب على الناس الحصول على اللقاحات المطروحة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مفاجأة لقاح أكسفورد المعجزة.. لماذا سيكون الأفضل في العالم؟

فرحة ما تمت.. صدمة علمية من لقاح أكسفورد ضد كورونا

أرخص وأسهل في التخزين.. مزايا وعيوب لقاح أسترازينيكا- أكسفورد

الصحة الأردنية: لقاح سينوفارم آمن بنسبة 90% لمنع الإصابة بـ كورونا.. فيديو

الصحة: بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا بعزل أبو خليفة غدًا

الصحة: بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا غدا في 3 مستشفيات

ترشيحاتنا

الزمالك يوافق على إعارة مهاجم الفريق لـ الجونة

أرقام قياسية بالجملة لـ محمد صلاح بعد ثنائيته في مرمى وست هام

سارة خليفة بصحبة لاعب الزمالك السابق: أخويا وبحبه

وفاة المنتجة الشابة أية رؤوف بأزمة قلبية

الفرعون أفطر على وست هام.. محمد صلاح يضيف الهدف الثاني لـ ليفربول

الجماهير تعلن غضبها من صفقات الزمالك الجديدة.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جرئ.. علا رشدى تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. شاهد

بجلد أسود وشعر غجري.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها.. شاهد

صورة جريئة.. زوجة تامر حسني تستعرض جمالها.. شاهد