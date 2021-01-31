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إحياء الجذور.. وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل رحلة شبابية مشتركة بين مصر واليونان وقبرص

الأحد 31/يناير/2021 - 10:56 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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محمد القاضي
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مبادرة "اتكلم عربي" أطلقتها الوزارة برعاية رئيس الجمهورية.

وأضافت "مكرم"، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرة تتكلم عن الهوية المصرية، وكيفية تثبيتها بالتأكيد على ضرورة التحدث باللغة العربية؛ من أجل تقريب المصريين بالخارج.

وأشارت إلى أنه تم عمل 11 معسكرًا عبر تطبيق "زووم"، لأبناء المصريين بالخارج، وتم التحدث إلى أبناء المصريين في الشأن الداخلي للدولة، وتضحيات رجال الشرطة والجيش، وعن التعايش السلمي.

وأوضحت أن وزارة الهجرة تعد برامج للشباب عن المبادرة التي يتم التحدث فيها عن كل ما يتعلق بالشخصية المصرية، ونحن نشجعهم على الانفتاح على الثقافات الأخرى ولكن مع الوضع في الاعتبار عدم نسيان لغة بلده الأم، لافتة إلى أن مبادرة "إحياء الجذور" هي مبادرة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس اليوناني والرئيس القبرصي، مشيرة إلى أنه تم عمل العديد من الاجتماعات عبر تطبيق "زووم"، نظرا لظروف جائحة كورونا.

وتابعت أنه يتم الآن التنسيق مع الوزير اليوناني والوزير القبرصي، لتنظيم رحلة شبابية مشتركة بين الثلاث دول، لكي يتعرفوا من خلال الرحلة على التاريخ المشترك وأيضا الثقافات المشتركة بين الدول الثلاث، وذلك فور انتهاء جائحة كورونا.

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