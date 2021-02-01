التعليم :أكاديمية جديدة لمعلمي التعليم الفني بالتعاون مع ألمانيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها تخطط لـ إنشاء وتشغيل مركز لتعزيز ضمان الجودة في مدارس التعليم الفني داخل الوزارة ، وذلك بالتعاون مع الجانب الالماني والجهات الدولية الاخرى الداعمة للتعليم الفني .





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وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم في تصريح لصدى البلد ، أن الهدف من هذا المركز هو اعداد المدارس للتقدم للاعتماد من هيئة ضمان الجودة الجديدة .





كما أكد المصدر ان الوزارة تخطط كذلك لتشغيل اكاديمية لمعلمي التعليم الفني ، وانشاء وتشغيل 5 فروع لها في مراكز التميز التي سيتم انشاؤها في المحافظات بالتعاون مع الجانب الالماني.









جدير بالذكر أنه من المقرر أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتشغيل الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد لربامج التعليم التقني والفني والمهني تحت اسم اتقان بعد اقرار مجلس النواب لقانونها.





وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، زيادة عدد مدارس التعليم الفني في مصر ، خلال الخمس سنوات القادمة.

وكشفت الخطة الخمسية القادمة التي أعدتها وزارة التربية والتعليم للمرحلة المقبلة ، عن أن عملية التوسع في عدد مدارس التعليم الفني ، سيتم بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية التي يتم تنفيذها حاليا.

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وأشارت خطة وزارة التربية والتعليم التي حصل موقع صدى البلد على تفاصيلها ، إلى أن الوزارة تخطط أيضا خلال الخمس سنوات القادمة ، إلى الاستمرار في تطوير مناهج التعليم الفني حسب منهجية الجدارات ، ليكتمل التطبيق في مدارس التعليم الفني والمزدوج مع بداية العام الدراسي 2024/2025.

ونظرا لنجاح مبادرة ادخال التأسيس العسكري وأثرها في انتظام طلاب المدارس الفنية في الحضور وارتفاع درجة انضابطهم وانتمائهم للوطن ، قررت وزارة التربية والتعليم التوسع في تطبيق المبادرة بمعدل 100 مدرسة إضافية سنويا ليصل إجمالي عدد المدارس إلى 226 مدرسة في بداية العام الدرسي 2021/2022 .

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وأكد التقرير أيضا أن وزارة التربية والتعليم ، تخطط لـ التوسع في إنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمعدل 10 مدارس على الأقل سنويًا.



