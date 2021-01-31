مستشار وزير الصحة يكشف تأثير المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة في الاكتشاف المبكر للأمراض

قال الدكتور طارق سعد، مستشار وزير الصحة، المشرف على ميكنة مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، إن لفظ التحول الرقمي يختلف عن لفظ الميكنة، فالميكنة هي مرحلة من مراحل التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي منظومة متكاملة يتعامل فيها رقميًا جميع الأطراف والجهات المعنية.





وأضاف طارق سعد، خلال لقائه التلفزيوني ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية "الحياة"، أن توجه وزارة الصحة للتحول الرقمي بدأ من القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة من أولى الوزارات التي حولت قرار التحول الرقمي إلى واقع ملموس.





وأكد مستشار وزير الصحة، أن المبادرات تتم متابعتها بصفة مستمرة منظومة التحول الرقمي، إلى جانب توفير المستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي والحصول على المعلومات هو الذي ساعد في الكشف المُبكر عن العديد من الأمراض، ومنها أورام الثدي.





وتابع "البيانات التي تقدمها المرأة من خلال التحول الرقمي، هي بيانات متعددة، حيث تخص الناحية الأُسرية، والناحية العملية، وعوامل الخطورة بالنسبة لأورام الثدي، والصحة الإنجابية، ووسائل تنظيم الأسرة، وبالتالي نستطيع من خلال المبادرة والتحول الرقمي الكشف المبكر للأمراض".



