ارتفاع تكاليف الإنتاج وتدني سعر البيع.. وارتفاع التكاليف يهدد المحصول.. مزارعو القصب يطالبون بزيادة السعر لـ 1000 جنيه

مزارعو القصب يستغيثون من تدني الأسعار

مطالبات لزيادة سعر الطن لـ 1000 جنيه

ارتفاع تكاليف الزراعة تضعف العائد المادي من المحصول





مع بدء حصد محصول القصب في محافظات الصعيد كل عام، تتزايد استغاثات المزارعين من تدني أسعار بيع محصول قصب السكر، مما يعرضهم لخسائر مادية، حيث أن سعر طن القصب لا يتجاوز 710 جنيهات، وسط تزايد الدعوات والمطالبات لزيادة سعر الطن إلى 1000 جنيه لمواجهة زيادة تكاليف الزراعة من عمالة وارتفاع أسعار الأسمدة والسولار وغيرها من خدمات لرفع إنتاجية فدان القصب.



وقال مزارعوا قصب السكر لـ صدى البلد، أنه منذ 3 سنوات وتم تثبيت سعر توريد طن القصب رغم ارتفاع تكاليف الزراعة وزيادة انتاجيته.



قال علي عبد الرحمن من كبار مزارعي القصب بمركزي ابوقرقاص وملوي، إن أسعار التوريد ثابتة منذ 3 سنوات عند قيمة 710 جنيهات للطن، رغم ارتفاع تكاليف الزراعة، وطالبوا المسؤولين بالتدخل لزيادة أسعار التوريد إلى 1000 جنيه، لمواجهه الزيادة في ارتفاع التكاليف .



وأضاف: "تقدمنا بطلب إلى المسؤولين بالزراعة، وشركة قصب السكر، أكثر من مره للمطالبة بزيادة أسعار التوريد، إلى ألف جنيه، مؤكدا انه تم أعداد دراسة بتكاليف الزراعة للفدان.



وطالب حنفي مرعي مزراع بزيادة سعر توريد طن القصب إلى 1000 نظرا لارتفاع تكاليف زراعة المحصول وقلة العائد المادى فى زراعته، خاصة فى الفترات الأخيرة بعد ارتفاع أسعار النقل والخامات الخاصة بالزراعة.



وأوضح مرعي أن رفع قيمة الطن مطلوبة لكي تتماشى مع ارتفاع تكاليف الزراعة، إضافة إلى فوائد القروض لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى بسبب تأخر مصانع السكر فى تسديد المبالغ المالية المستحقة للمزارعين



وأشار إلى أن سعر يومية العامل ارتفعت الي 100 جنيه بدلا من 80 جنيها العام الماضي، وكذلك الأسمدة والري، وهذه الأزمات تواجه المزارعين فى كل موسم، ما نضطر إلى استخدام ماكينات الرى التى تستلزم سولار لتشغيلها، وهذا يكلف المزارع مصاريف إضافية، وبخاصة المزارعين الذين يمتلكون أراضى بعيدة عن الترع والمصارف .



وأوضح سيد إبراهيم مزارع أن أسعار الأسمدة الزراعية ضربت محصول القصب بعدما ارتفعت عن السنوات الماضية، وأن سعر شيكارة الأسمدة وصلت فى الجمعيات الزراعية إلى 165 جنيها، ورغم هذا لا تتوافر بشكل كبير مما يضطر المزارع إلى الشراء من السوق السوداء بمبلغ 250 جنيه.



من جانبه تقدم احمد محمد عبدالمنعم إسماعيل، عضو مجلس النواب، عن مركز أبوقرقاص، ورئيس جمعية منتجي قصب السكر، بطلب للجنة الزراعة والرى بمجلس النواب تتضمن تكاليف الزراعة للفدان والتي تزيد على 29 الف و160 جنية، مقارنة بقيمة المبيعات 28 الف و800 جنيه وهي قيمة 40 طن × 710 جنيه سعر توريد الطن، ليحقق المزارع خسائر قيمتها 360 جنية للفدان، مطالبا برفع سعر التوريد الي ألف جنية للطن لمواجهه ارتفاع أسعار التكلفة .



من جانبها أعلنت مديرية الزراعة في المنيا بدء موسم حصاد وتوريد محصول القصب للعام الزراعي 2020-2021 لمساحة 36 ألف فدان، بإنتاجية 40 طن للفدان وبإجمالي مليون و440 ألف طن يتم توريدها إلى مصنع سكر أبوقرقاص وإنتاج العسل الأسود وعصارات القصب .



يذكر أن زراعة قصب السكر من الزراعات المعمرة والتي تزيد أعمارها في الإكثار لفترات ما بين 3 إلى 5 سنوات يتم الجني خلال شهر يناير من كل عام لعدد 4 جنيات.