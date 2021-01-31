عقدنا اتفاقات عديدة.. الصحة: مصر أدركت أهمية اللقاحات منذ الموجة الأولى للوباء





قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن حاليا يحدث صراعات بين الدول الكبري والمتوسطة والنامية، معقبة: الوباء لن يتم التخلص منه إلا عن طريق وجود عدالة في توزيع اللقاحات، معقبة: مصر أدركت أهمية اللقاحات منذ الموجة الاولى للوباء.وأضافت "زايد" خلال حوارها ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، : مصر تابعت على الفور العمل على اللقاحات وبدء التجارب الإكلينيكية، معقبة: فور وصول 7 بحوث إكلينيكية إلى مرحلة التجارب شاركت مصر في الأبحاث الخاصة باللقاحات، مشيرة إلى أن مصر تستخدم أسلوب تعدد المصادر الخاصة باللقاحات.وأكملت: استطعنا ان نضع الأولويات الخاصة باللقاح ومن ثم تعدد المصادر، منوه إلى أن من أهم المصادر التي حصلت عليها مصر هو التحالف الدولى التابع للولايات المتحدة بجينيف الذي يضمن توفير 2.1 مليار جرعة لـ 90 دولة متوسطة وقليلة الدخل.وأشارت، قمنا بعقد العديد من الاتفاقات مع شركات منتجة للقاح بشكل فردي، من ضمنهم استرازنكا وسينوفارم وجونسون أند جونسون، مشددة على أن مصر تقوم بتعديد مصادرها الخاصة بلقاح كورونا.وأضافت، وصل لنا خطاب رسمي من تحالف الجافي، وخلال الأسبوعين القادمين سيكون هناك خبر سعيد بوصول عددج كبير من الشحنات الخاصة بلقاح كورونا.