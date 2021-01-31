أستاذ قلب يعلق على المسحة الشرجية.. ويفجر مفاجأة عن موجة كورونا القادمة ..فيديو

علق الدكتور أيمن أبو المجد، أستاذ أمراض القلب بجامعة الأزهر، على جدل استخدام "المسحة الشرجية" لفاعليتها مقارنةً بالمسحة العادية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، قائلًا "الصين أقدمت عليها لفاعليتها لكن ليس شرطًا أن يتم تعميمها".





وفجر أيمن أبو المجد، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، مفاجأة عن موجة كورونا القادمة، قائلًا "العالم سيشهد موجة كبيرة خلال الأشهر الستة القادمة، وتتشكل ملامحها الآن"، مؤكدًا أن الموجة القادمة تتطلب فحوصات أخرى بخلاف PCR الذي يعتمد على أنواع معينة من البروتين المكونة للفيروس، وحاليًا تعتمد منظمة الدواء الأمريكية على فحص جديد".





وأوضح أيمن أبو المجد، أنه سعيد باستخدام مصر للفحص الجديد في مطاراتها، حيث إنه كفء وقادر على كشف المصابين، ويحدد كون الشخص ناقلًا للعدوى من عدمه، وسيعتمد عليه العالم في الفحص المنزلي، وتحديد مدى كون الشخص معديًا من عدمه، ومن ثم عزله أو نزوله.





وأكد أن الجدل المثار عن فاعلية اللقحات يكون على طول فترة الاستجابة وظهور الأجسام المضادة بعد الحصول على اللقاح، مختتمًا "فيروس كورونا قاعد معانا لفترة طويلة ومش هيختفي، والخبر الأهم التحورات التي شهدها الفيروس في سلالات كثيرة في الأشهر الأخيرة جعلته أكثر قدرة على الانتشار، ومن ثم هذه المؤشرات تنبئ بعدم اختفائه الآن، ويجب الحصول على اللقاحات المطروحة".