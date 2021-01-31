فيما يخص اللقاح.. الصحة تعلنها: خلال الأسابيع القادمة سيكون لدينا أخبار سعيدة للغاية

كشفت هالة زايد، وزيرة الصحة، عن وصول خطاب رسمي من تحالف الجافي بخصوص شحنات لقاح كورونا، وخلال الأسبوعين القادمين سيكون هناك خبر سعيد بوصول عدد كبير من الشحنات الخاصة بلقاح كورونا سنعلن عن تفاصيلها قريبا.







وأضافت "زايد" خلال حوارها ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، : مصر تابعت على الفور العمل على اللقاحات وبدء التجارب الإكلينيكية، معقبة: فور وصول 7 بحوث إكلينيكية إلى مرحلة التجارب شاركت مصر في الأبحاث الخاصة باللقاحات، مشيرة إلى أن مصر تستخدم أسلوب تعدد المصادر الخاصة بالحصول على اللقاحات.