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مرأة

فستان جرئ.. علا رشدى تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. شاهد

الأحد 31/يناير/2021 - 11:08 م
صدى البلد
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رنا عصمت
شاركت الفنانة علا رشدى متابعيها أحتفالها بعيد ميلاد زوجها الفنان احمد داوود عبر حسابها بموقع انستجرام.

وتالقت علا رشدى ؛ بإطلالة جريئة وانيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان مكشوف الأكتاف والصدر باللون الاسود. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها الكيرلى ووضع المكياج الهادئ من احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها. 
  وعلقت قائلة:" عيد ميلاد جميل و لذيذ لأطيب و احن زوج و اب في الدنيا! قولنا برضه نعملك تورتة مريحة فيها الكرسي المفضل ليك و انت قاعد عليه و بتتفرج علي ماتش
فستان جرئ.. علا رشدى تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. شاهد
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