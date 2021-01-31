فستان جرئ.. علا رشدى تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. شاهد

شاركت الفنانة

متابعيها أحتفالها بعيد ميلاد زوجها الفنان احمد داوود عبر حسابها بموقع انستجرام.





وتالقت علا رشدى ؛ بإطلالة جريئة وانيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان مكشوف الأكتاف والصدر باللون الاسود.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها الكيرلى ووضع المكياج الهادئ من احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.