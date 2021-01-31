كرم جبر: تلقينا 237 شكوى من مجلس الوزراء ضد وسائل إعلامية

أكد الكاتب الصحفي رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، أن المجلس تلقي خلال الفترة الماضية 237 شكوى من مجلس الوزراء ضد عدد من وسائل الإعلام وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.





وأوضح كرم جبر خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي"والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الإعلام المصري بأنواعه الخاص والحكومي أو الورقي والإلكتروني أو المواقع، جميعها إعلام وطني وشريف ووقف في ظهر الدولة المصرية وساندها خلال أزمة كورونا حتى خلال السيول التي شهدتها مصر مؤخرا.





وأردف الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، "آن الآوان لتحويل التكنولوجيا الظالمة إلى عادلة".



