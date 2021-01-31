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هل الحوامل ممنوعات من الحصول على لقاحات كورونا؟.. أستاذ أمراض قلب يفجر مفاجأة ..فيديو

الأحد 31/يناير/2021 - 11:15 م
الحوامل واللقاح
الحوامل واللقاح
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داليا أحمد
علق الدكتور أيمن أبو المجد، أستاذ أمراض القلب بجامعة الأزهر، على جدل الدراسات المثارة حول أثر اللقاحات، ومنع استخدامها للحوامل والمرضعات، قائلًا "جميع الدراسات التي أجريت سواء في "أسترازينيكا أو سينوفارم أو موديرنا أو فايزر" لم تشمل فئة الحوامل".

وأكد أيمن أبو المجد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، أن تأخير  تطعيم الحوامل يأتي لضمان عدم تأثيره عليهم، موضحا "أي دواء أو لقاح قبل اعتماده لابد من الإجابة عن تساؤلين هما ما المخاطر المحتملة والفوائد المرجوة له؟ ومن ثم جمعية أمراض النساء والولادة بالولايات المتحدة أخرجت بيانا واضحا وصريحا تعلن فيه تفضيلها لحصول فئة الحوامل على اللقاح".

وأكد أن الجدل المثار عن فاعلية اللقحات يكون على طول فترة استجابة الجسم وظهور الأجسام المضادة بعد الحصول على اللقاح، مختتمًا "فيروس كورونا قاعد معانا لفترة طويلة ومش هيختفي، والخبر الأهم التحورات التي شهدها الفيروس في سلالات كثيرة في الأشهر الأخيرة جعلته أكثر قدرة على الانتشار، ومن ثم هذه المؤشرات تنبئ بعدم اختفائه الآن، ويجب الحصول على اللقاحات المطروحة".

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