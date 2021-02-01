جانتس: امتلاك إيران سلاحا نوويا يفتح سباق التسلح في الشرق الأوسط





قال بيلي جانتس وزير الجيش الإسرائيلي أن إيران دولة ذات ثقافة مهمة ولكنها شغوفة لتطوير قدراتها النووية من نواحٍ عسكرية، مضيفًا أن إذا وصلت لذلك ستشكل مشكلة دولية وللمنطقة، وأيضا خطرًا على أمن إسرائيل.





وأضاف جانتس خلال حديثه لقناة الغد أن التعامل مع إيران يجب أن يكون على مستوى دولي بمشاركة الدول العظمي مثل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية الذين يسعون إلى الاستقرار العالمي.





وأكد جانتس أنه يجب أن يكون التعامل مع إيران يشكل مصلحة لجميع الدول ،مضيفًا أنها تشكل تهديدًا على دول الخليج وخاصة السعودية وتعمل بشكلٍ تأمَّرَي مع هذه الدول.





وتابع حديثه بأن إيران تشكل تحدي إلى إسرائيل قائلا:" إذا اصبحت إيران دولة نووية سيفتح سباق التسلح النووي فى الشرق الأوسط".





ولفت جانتس إلى أن إيران تريد هذه القوة النووية ليس فقط للاستقرار بل لاستخدام أذرع قوي أخرى تملكها تحت مظلة القوة الإيرانية لترهيب دول الجوار ، وحث العالم على أن يتحد حتى لا يحدث ذلك.





ووجه جانتس رسالة إلى المواطنين الإيرانين فى النهاية قائلًا:" ليس لدى أو شىء ضد المواطنين الإيرانين ،اعتقد انهم اتوا من حضارة فارسية عريقة وثقافة عميقة ويستحقون حياة طبيعية مثل بقية الشعوب ولكن التوجه إلى القدرة النووية لدعم المنظمات الإرهابية مثل حزب الله والحوثيين".