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خط الدفاع الأول للثروة المائية.. تعرف على تفاصيل قانون النواب الجديد لإهدار المياه

الأحد 31/يناير/2021 - 11:18 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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عادل نصار
كشف النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تفاصيل القانون الجديد لمواجهة إهدار استهلاك المياه والتعدي على نهر النيل. 

وقال ملك، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، إن هذا القانون جاء لتعظيم الاستفادة من مياه نهر النيل والمياه الجوفية وينظم كيفية الاستفادة من المياه الجوفية. 

وأضاف ان هذا القانون يفك الاشتباكات فيما يخص الازمات بين الوزارات الزراعة والري، متابعا أن هذا القانون له بعد آخر وهو الحد من ارتفاع نسبة التلوث على المجاري المائية والحفاظ عليها والخزان الجوفي أيضا، وهناك في القانون باب كامل العقوبات. 

واكمل النائب، أن هذا القانون من أهم القوانين في المجلس وخط الدفاع الأول للثروة المائية.
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