الأعلى للإعلام يدعو لمصالحة بين الأهلي والزمالك

طالب الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، بعمل مصالحة بين الأهلي والزمالك تشجع على التواصل ولا التناحر.





وأوضح كرم جبر خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي"والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الإعلام المصري بأنواعه الخاص والحكومي أو الورقي والإلكتروني أو المواقع، جميعه وطني وشريف ووقف في ظهر الدولة المصرية وساندها خلال أزمة كورونا حتى خلال السيول التي شهدتها مصر مؤخرا.





وأردف الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، "آن الآوان لتحويل التكنولوجيا الظالمة إلى عادلة".



