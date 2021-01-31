ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأعلى للإعلام يدعو لمصالحة بين الأهلي والزمالك

الأحد 31/يناير/2021 - 11:08 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
Advertisements
حمزة شعيب
طالب الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، بعمل مصالحة بين الأهلي والزمالك تشجع على التواصل ولا التناحر.

وأوضح كرم جبر خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي"والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الإعلام المصري بأنواعه الخاص والحكومي أو الورقي والإلكتروني أو المواقع، جميعه وطني وشريف ووقف في ظهر الدولة المصرية وساندها خلال أزمة كورونا حتى خلال السيول التي شهدتها مصر مؤخرا.

وأردف الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، "آن الآوان لتحويل التكنولوجيا الظالمة إلى عادلة".

وأكمل: "نريد أن يكون الإعلام المصري نظيف، ويمول من الشعب حتى يكون إعلام وطني محايد ومخلص"، مردفًا: "نريد أن يكون هناك رسالة ردع وطمأنينة في نفس الوقت".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

كرم جبر: الإعلام المصري خط دفاع قوي لكافة القضايا المؤثرة

فوضى على الفضائيات.. نقيب الأطباء: ليست من أصول المهنة

الأعلى للإعلام ينعى إسماعيل منتصر رئيس مجلس إدارة دار الهلال السابق

رئيس الأعلى للإعلام يهنئ أبو العينين بفوزه بمنصب وكيل البرلمان

الأحد.. الأعلى للإعلام ينظم ندوة بعنوان " سيناء الحاضر وتحديات المستقبل"

كرم جبر: الحمد لله مصر مستقرة رغم فيروس كورونا

ترشيحاتنا

الفرعون أفطر على وست هام.. محمد صلاح يضيف الهدف الثاني لـ ليفربول

الغرفة بـ 40 ألف جنيه.. وزير النقل يكشف طريقة تعويض المواطنين عن منازلهم

أستاذ قلب يعلق على المسحة الشرجية.. ويفجر مفاجأة عن موجة كورونا القادمة ..فيديو

المسحة الشرجية لـ كورونا.. «العليا للفيروسات» تكشف التفاصيل وحقيقة تحور الفيروس في مصر

جائحة جديدة تهدد العالم.. فيروس نيباه أشرس من كورونا ونسب الوفيات به 75%.. وشركات الأدوية العملاقة عاجزة عن مواجهة الخطر الوبائي المحتمل

ليلة توهج الفرعون الذهبي.. محمد صلاح يسجل هدفين ويقود ليفربول للفوز على وست هام بثلاثية في البريميرليج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جرئ.. علا رشدى تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. شاهد

بجلد أسود وشعر غجري.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها.. شاهد

صورة جريئة.. زوجة تامر حسني تستعرض جمالها.. شاهد