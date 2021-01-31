بسبب إهمالها.. طلب إحاطة لتطوير ترعة الإسماعيلية

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن تطوير ورفع كفاءة ترعة الإسماعيلية ، بسبب ارتفاع نسبة الطمي والطين بها مع انخفاض منسوب المياه الذي وصل إلى 5 سم فقط، وذلك بسبب إغلاق نهاية الترعة بكوبرى «سالا» الفاصل لمياه قناة السويس.





قالت رزق الله، خلال طلب إبداء اقتراح برغبة، إن الترعة تعاني حاليًا من ارتفاع منسوب الطين والطمي بها مقارنة بمنسوب المياه، وذلك بسبب إغلاق نهاية الترعة بكوبري سالا الذي أصبح حاجزًا بين الترعة ومياه قناة السويس، مما أدى إلى تدمير الشكل الحضاري والجذاب لتلك الترعة ومنع تدفق المياه إليها.





وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة التطوير للحفاظ على الشكل الحضاري للترعة، وللمحافظة بشكل عام، حيث تعتبر الترعة من أهم معالمها الحضارية، فضلًا عن أن عدد زوار الترعة سنويًا يقرب من 2 مليون نسمة، مما يجعلها مقصدًا جاذبًا للمواطنين، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون المياه بالترعة جارية وغير متوقفة، وذلك من أجل تطهيرها مما قد يوجد بها من شوائب ومخلفات أخرى.





واوضحت رزق الله، خلال طلبها، ان للإقتراح عدة اعتبارات، أهمها، الحفاظ علي الشكل الحضاري للترعة وللمحافظة بشكل عام، حيث تعتبر الترعة اهم معالمها الحضارية، لافتة الي ان عدد زوار الترعة سنويا يقرب من ٢ مليون زائر.





وطالبت عضو مجلس النواب، بان تكون المياه بالترعة جارية وغير متوقفة وذلك من اجل تطهيرها من الشوائب والمخلفات.