بعد تزايد إصابات السعودية.. احترازات كورونا تغلق مهرجان بارق الشتوي

وجّه محافظ بارق مفرح زايد البناوي رئيس لجنة التنمية السياحية الفرعية السعودية، بإغلاق مهرجان بارق الشتوي وإيقاف كافة فعالياته اعتبارًا من اليوم الأحد.





وأوضح البناوي وفقا لما ذكرته صحيفة عكاظ السعودية أن الإغلاق يأتي تطبيقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعمول بها، بعد أن لوحظ تزايد في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في المملكة السعودية بسبب التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية.





وشدد محافظ بارق على الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن من الجهات المعنية.



