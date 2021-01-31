ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد تزايد إصابات السعودية.. احترازات كورونا تغلق مهرجان بارق الشتوي

الأحد 31/يناير/2021 - 11:27 م
السعودية
السعودية
Advertisements
أمينة الدسوقي
وجّه محافظ بارق مفرح زايد البناوي رئيس لجنة التنمية السياحية الفرعية السعودية، بإغلاق مهرجان بارق الشتوي وإيقاف كافة فعالياته اعتبارًا من اليوم الأحد.

وأوضح البناوي وفقا لما ذكرته صحيفة عكاظ السعودية أن الإغلاق يأتي تطبيقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعمول بها، بعد أن لوحظ تزايد في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في المملكة السعودية بسبب التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وشدد محافظ بارق على الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن من الجهات المعنية.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جرئ.. علا رشدى تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. شاهد

بجلد أسود وشعر غجري.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها.. شاهد

صورة جريئة.. زوجة تامر حسني تستعرض جمالها.. شاهد