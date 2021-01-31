مشادة كلامية بين المحاميين عصام حجاج ومها أبو بكر بسبب تغليظ عقوبة ضرب الزوجة.. فيديو

قالت مها ابو بكر المحامية ، أن الزوجات يقومن بضرب ازواجهم دفاعا عن النفس بسبب خلافات زوجية بينهم وليس من اجل التحكم او فرض السيطرة على الرجل وهذا ما يجعل مصر أكبر دولة بها نسبة زوجات يقمن بضرب ازواجهن. يقومنعلىأكبر





وأضافت مها أبو بكر خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دى ام سى "، الأزواج يقومون بضرب زواجاتهن بسبب المشاكل العائلية وهو ضرب يؤدي إلى الموت ويسبب عاهات مستديمة وطالبت بوضع تشريع يختص بالعنف الأسري عموما من الأب والابن والزوج والأخ .





وفي نفس السياق اوضح عصام حجاج المحامي ، أن المحامية مها ابو بكر يبدو أنها مرت بتجربة شخصية مع العنف الأسري ولذالك تطالب بهذا التشريع الذي ينص على حبس الأب والأخ وكل من يعتدي على الفتاة وهذا ضد الدستور والقانون ولن يتم الالتفات إلى هذا القانون في مجلس النواب ويجب ان نتعامل مع القضية بشكل عام وليس بشكل شخصي . أنهابتجربةالأسريعلىالأبوالأخعلىالفتاةإلى



