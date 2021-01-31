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محافظ البحيرة عن مبادرة تطوير الريف: البسمة مرسومة على وجوه المواطنين.. فيديو

الأحد 31/يناير/2021 - 11:18 م
محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
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محمد القاضي
قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن مبادرة تطوير الريف المصري مبادرة وطنية متكاملة.

وأضاف "آمنة"، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرة لها بُعد إنساني كبير، موضحا أنها لاقت ترحيبا كبيرا من قبل أهالي الريف، معقبا «الناس راضية تماما عن كل اللي بيحصل علي أرض الواقع».

وأشار إلى أنه تم التجول في القرى لمعرفة متطلبات أهالي القري وتحقيق أهلها بمشاركة شباب البرنامج الرئاسي، متابعا «البسمة كانت مرسومة علي وجههم».

وأوضح محافظ البحيرة، أن تم التنسيق بين الجهات المعنية في المحافظة لتنفيذ مبادرة تطوير الريف المصري علي أكمل وجه.

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