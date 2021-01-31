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أخبار العالم

الجمهوريون يطالبون بايدن بتخفيض خطة الـ1900 مليار دولار لمواجهة كورونا

الأحد 31/يناير/2021 - 11:26 م
صدى البلد
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حسام رضوان
يحث أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون المعتدلون الرئيس الأمريكي جو بايدن على تقليص حجم حزمة إغاثة فيروس كورونا الخاصة به البالغة 1.9 تريليون دولار أمريكي (2.5 دولار أسترالي) بشكل كبير لكسب دعم الحزبين.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرنس برس"، أشار مستشار اقتصادي كبير بالبيت الأبيض إلى استعداده لمناقشة الفكرة التي طرحها 10 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ طرحوا يوم الأحد بديلًا قيمته 600 مليار دولار.

ومع ذلك، فإن بايدن ليس على استعداد للتنازل عن الحاجة إلى مشروع قانون شامل لمعالجة أزمة الصحة العامة والتداعيات الاقتصادية.

قال بريان ديس ، مدير المجلس الاقتصادي الوطني ، لشبكة "NBC":"إن بايدن منفتح على الأفكار أينما جاءت، إن ما لا يتهاون فيه هو الحاجة إلى التحرك بسرعة في نهج شامل هنا. نهج مجزأ ... ليس وصفة للنجاح".

ولم يتضح ما إذا كان وصول 10 من الجمهوريين الخمسين في المجلس المؤلف من 100 مقعد سيغير خطط الديمقراطيين لتبني التشريعات في الأيام المقبلة.

ويسعى بايدن وزملاؤه الديمقراطيون للاستفادة من سيطرتهم على مجلسي النواب والشيوخ للتحرك بسرعة لتحقيق هدف الرئيس الأسمى المتمثل في معالجة الوباء.

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن مجلسه سيبدأ العمل في هذا الأسبوع. وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن الكونجرس سيكمل خطوة أولية قبل نهاية الأسبوع.

وكان الكونجرس الأمريكي أقر حزمة قيمتها 4 تريليونات دولار أمريكي العام الماضي في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

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