



أعلنت الحكومة العراقية اختفاء طائرة تدريب يونانية يقودها طيار عراقي مبتعث على نفقة شركة الخطوط الجوية العراقية.





وقالت وزارة النقل والخطوط الجوية العراقية في بيان إنها تتابع منذ ظهر اليوم الأحد، تداعيات خبر فقدان أكاديمية "اگناتيا" اليونانية للطيران إحدى طائرات التدريب.





وأوضح البيان أن الطائرة كان يقودها الطيار العراقي، المتدرب والمبتعث على نفقة الخطوط الجوية العراقية، عمار إبراهيم.





وتابع البيان "وجهت إدارة الخطوط العراقية مركز إدارة الأزمات في الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة حسب السياقات الدولية، وتشكيل خلية أزمة وغرفة عمليات طوارئ تضم كافة المختصين والمعنين في الشركة، ويرأسها مدير عام الشركة، لمتابعة أدق تفاصيل الحادث على مدار الساعة"





وأضافت الوزارة العراقية "تم الاتصال بإدارة الأكاديمية للوقوف على آخر نتائج البحث والإنقاذ التي تقوم بها السلطات اليونانية والأكاديمية لبيان مصير الطالب العراقي".





وأشارت إلى أن فريق عمل متخصص، مدعوما بجهد تحقيق دولي، سيتوجه خلال الساعات القريبة القادمة إلى اليونان لمتابعة تفاصيل الحادث".



