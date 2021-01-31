ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وزير الرياضة عن مونديال اليد: سعداء لخروج البطولة بالشكل والأداء الجيد

الأحد 31/يناير/2021 - 11:40 م
أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
Advertisements
حسام الحارتي
عبر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بخروج بطولة العالم لكرة اليد التي أقيمت على الأراضي المصرية بشكل جيد.

وقال أشرف صبحي، في مداخلة هاتفية على فضائية "أون تايم سبورتس"، "سعداء بخروج البطولة بالشكل والأداء الجيد أمام العالم".

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن مصر تمتلك صالات على أعلى مستوى في الوقت الحالي، مشيرا إلى تجديد مجمع الصالات باستاد القاهرة بأفضل التجهيزات قبل استضافة المونديال.

وتابع "مؤسسات الدولة قدمت كل ما لديها لنجاح بطولة العالم لكرة اليد أمام الجميع في ظل جائحة كورونا".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الشباب يلتقي متطوعي مونديال اليد باستاد القاهرة

استعدادا لبطولة العالم لليد.. وزير الرياضة يتفقد صالة السادس من أكتوبر

خطوات التسجيل في تذكرتي لحضور مباريات كأس العالم لكرة اليد 2021

صبحي يتفقد مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة استعدادًا لكأس العالم لليد مصر 2021

أشرف صبحي يكشف الإجراءات الصحية ونظام الفقاعة للحد من انتشار كورونا في مونديال اليد

وزير الرياضة: استضافة مونديال اليد تحدٍ كبير للدولة

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة: هذه الفئة لن تحصل على لقاح أسترازينيكا

15 دعاء بين الأذان والإقامة للرزق في صلاة العشاء.. رددها ليرزقك الله بغير حساب

جائحة جديدة تهدد العالم.. فيروس نيباه أشرس من كورونا ونسب الوفيات به 75%.. وشركات الأدوية العملاقة عاجزة عن مواجهة الخطر الوبائي المحتمل

وزيرة الصحة: إصابات كورونا انخفضت بنسبة 65٪ لهذه الأسباب

أرقام قياسية بالجملة لـ محمد صلاح بعد ثنائيته في مرمى وست هام

الفرعون أفطر على وست هام.. محمد صلاح يضيف الهدف الثاني لـ ليفربول

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جرئ.. علا رشدى تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. شاهد

بجلد أسود وشعر غجري.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها.. شاهد

صورة جريئة.. زوجة تامر حسني تستعرض جمالها.. شاهد