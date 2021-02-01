محافظ البحيرة: تنفيذ 95 مشروعا في 8 قرى بتكلفة 350 مليون جنيه.. فيديو

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن هناك لجانا من رئاسة الوزراء تتابع ما يتم إنجازة في مشروع تطوير الريف المصري.





وأضاف "آمنة"، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المحافظة متواجدة علي مدار 24 ساعة داخل القرى، مشيرا إلي أن هناك 8 قري داخل 3 مراكز بالمحافظة.





وأكد أنه يتم التواصل مع أهالي القري لمعرفة صدى ما يتم انجازة علي أرض الواقع، لافتا إلي أنه تم تنفيذ ما يقرب من 95 مشروع في هذه القرى بتكلفة وصلت إلي 350 مليون جنيه في المرحلة الأولي.





وأشار محافظ البحيرة، إلي أنه يتم الاستماع إلي الأهالي لمعرفة ما يحتاجونه من مشروعات، معقبا: «نجحنا في إرضاء المواطن وحققا ما يحتاجه».



