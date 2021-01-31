قافلة دعوية من الأوقاف للسودان.. مسئول يوضح الأسباب

أوضح محمد ابو ستيب مدير عام المركز الاعلامي لوزارة الاوقاف، تفاصيل انطلاق قافلة وزارة الاوقاف الدعوية الي دولة السودان.





قال أبو ستيب، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، إنه لاول مرة تتضمن قافلة تابعة لوزارة الاوقاف واعظات بصحبة الائمة، وعدد الوعظات ٥، لافتا إلى أن عدد القافلة ١١ فرد.





وأضاف أنه تنطلق القافلة للسودان لنقل الدين الوسطى المستقيم الذي عاشه الائمة في مصر، متابعا أنه تركز القافلة على الجوانب الايمانية والاخلاقية واحترام وقبول الاخر.