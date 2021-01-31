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أخبار العالم

فرنسا وألمانيا تهددان شركة استرازينكا للقاح كورونا

الأحد 31/يناير/2021 - 11:43 م
استرازينكا
استرازينكا
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على صالح
تصاعدت التوترات بين عملاق الادوية استرازينكا والاتحاد الأوروبي بشأن نقص اللقاحات حيث قالت باريس وبرلين إن الشركة يجب أن تواجه عقوبات أو حتى إجراءات قانونية إذا اتضح أنها تفضل البريطانيين على الأوروبيين.

وقال وزير الخارجية الفرنسي لشؤون أوروبا، كليمنت بون لراديو "J" الفرنسي اليوم الأحد، "أنا لا أقول أن هناك مشكلة، ولكن إذا كانت هناك مشكلة وأنهم فضلوا وجهات أخرى ، وبلدان أخرى - على سبيل المثال المملكة المتحدة - علينا ، فإننا سندافع عن مصالحنا" ، مضيفًا أن الشركة تواجه الآن "اتهامات خطيرة" وهذا ليس شيئًا تعامله بروكسل "باستخفاف".

وقال المسؤول إن شركة تصنيع اللقاحات البريطانية السويدية قد تواجه "عقوبات أو عقوبات" إذا تبين أنها أعطت الأولوية لعملائها البريطانيين على العملاء الأوروبيين. 

وأضاف بون أن بروكسل يمكن أن تعاقب الشركة من خلال رفض طلب أي جرعات تكميلية أو فرض عقوبات "منصوص عليها في العقد".

وأبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية شراء مسبقة مع استرازينكا بقيمة 336 مليون يورو (407.8 مليون دولار) ولكن لم يتم دفع كل الأموال للشركة. اعترف بون بأن هناك تحقيقًا في استرازينكا لا يزال مستمرًا وأن الأوروبيين يحتاجون أولًا إلى "الوضوح والشفافية".

ومع ذلك، قال، "إذا كان هناك تفضيل للبريطانيين، فهذه مشكلة". 

وجاء التوبيخ الصارخ بالمثل من ألمانيا، حيث قال وزير الاقتصاد بيتر ألتماير لصحيفة دي فيلت اليومية "إذا تبين أن الشركات الفردية لا تمتثل لالتزاماتها ، فيجب اتخاذ قرار بشأن العواقب القانونية".
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