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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا: نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الصغرى ليا.. وفرج عامر يشكو من تأخر رد الزمالك على سموحة

الأحد 31/يناير/2021 - 11:42 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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مصطفى كرم
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور الآتية:


علق المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق على تألق محمد صلاح اليوم أمام فريق وين هام وإحرازه هدفين دون الاحتفال المعتاد منه. 

وغرد خالد عبد العزيز قائلا "‏طريقة إحراز الكابتن صلاح للهدفين فى مباراة اليوم أمام ويستهام تؤكد أن هذا الموسم هو الأخير له مع فريق ليڤرپول".

احتفلت الفنانة نانسي عجرم بعيد ميلاد نجلتها الصغري ليا داخل منزلها بحضور زوجها وابناءها 

ونشرت نانسي عجرم مجموعة من الصور لها مع عائلتها اثناء احتفالهم وعلقت قائلة "انتى فرحت البيت عبد ميلاد سعيد للنجم الصغير اللامع في عائلتنا ليا ستصبح عامين". 


اعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري عن رفضة ضم اي لاعب من نادي الزمالك ليموحه على سبيل الإعارة بسبب تأخر رد الزمالك. 

وكتب فرج عامر عبر تويتر قائلا "‏سموحة لم يضم اي لاعب من الزمالك بالرغم من طلب اعارتهم رسميا اكثر من مرة  ( عمر السعيد ، محمود عبد العزيز ) لتأخر رد الزمالك علي سموحة".


اعلنت الاعلامية اللبنانية رابعة الزيات شفائها من الإصابة فيروس كورونا المستجد. 

ونشرت رابعة الزيات صورة لها عبر حسابها بإنستجرام بعد تعافيها وعلقت قائلة "أحلى سلبية بالحياة هي النتيجة السلبية ل #فيروس_كورونا  الحمد لله انتصرت في معركتي مع المرض !! شكرًا لكل كلمة حب ،لكل دعاء، لكل سؤال ساعدوني إلى جانب المتابعة الطبيّة والدواء ، في تحمّل الأوجاع والوهن والتعب وضيق النفس". 
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