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توك شو

وزير الرياضة: 135 دولة نقلت بطولة كأس العالم لكرة اليد

الأحد 31/يناير/2021 - 11:52 م
الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي
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قسم التوك شو
قال الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن هناك عددا من الدول طلبت تنفيذ التجربة المصرية في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد، موضحا أن هناك 135 دولة نقلت بطولة كأس العالم لكرة اليد علي الهواء مباشرة.

وأضاف «صبحي» خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن هناك تحديات كثيرة واجهت الدولة لتنفيذ بطولة العالم لكرة اليد، متابعا: "افتقدنا الحضور الجماهيري ولكننا ربحنا بطولة كبيرة، مردفا: "نعتز ونفتخر ببطولة العالم لكرة اليد".

وأضاف وزير الشباب والرياضة: " تعاملنا بكل احترافية مع اللاعبين الأجانب المشاركين في البطولة، مردفا: "تغلبنا على كثير من العقبات خلال التجهيز للفقاعة الطبية".

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