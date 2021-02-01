أعتذر لطبيبة المحلة ودعا للمصالحة بين الأهلي والزمالك.. أبرز تصريحات كرم جبر مع أحمد موسي

ناقش الكاتب الصحفي كرم جبر العديد من القضايا والموضوعات الهامة خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي ونرصد لكم أبرز التصريحات خلال التقرير التالي:





قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن أي فنانة تسيء لبلدها، يجب أن تقف عند حدها، فالفنان زعيم وقدوة للمجتمع، ولابد أن يعلم أنه يسيء لبلد «إيه التفاهة دي».





طالب الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، بعمل مصالحة بين الأهلي والزمالك تشجع على التواصل ولا التناحر.





أكد الكاتب الصحفي رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، أن المجلس تلقي خلال الفترة الماضية 237 شكوى من مجلس الوزراء ضد عدد من وسائل الإعلام وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.





أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن حظر النشر وإلغاء ترخيص البث لفترة مؤقتة سلطة أصيلة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.





قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هناك قيما دينية وأخلاقية واجتماعية يجب علينا مراعاتها واحترامها.





قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن قضية طبيب الأسنان شهدت إسرافًا كبيرا في استخدام الالفاظ المسيئة، مردفا:" الفنان الذي ظهر وتحدث بشكل وقح، وفج، لا يمت للفن بصلة وهو أمر غير مقبول .





قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام إن دور المجلس مكافحة الإعلام الفضائحي، أو إعلام الفضائح، وشاهدنا فضيحة واغتيالا معنويا لسيدة في المحلة، قبل أن تظهر الحقيقة، ويثبت عدم صحة كل ما تم تداوله.



