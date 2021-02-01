أهالى ميت غمر يناشدون المسئولين للموافقة على بناء مدرسة التربية الفكرية

ناشد أهالى مركز ومدينة ميت غمر التابعة لمحافظة الدقهلية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين الموافقة على بناء مدرسة التربية الفكرية بعد تبرعهم بقطعه الأرض .





أهالي مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، يستغيثون فيها من عدم بناء مدرسة التربية الفكرية بالمدينة، وقال المواطن جمال البابلي أخصائي اجتماعي فى رسالته : إنه لم يتم بناء المدرسة بالرغم من تخصيص قطعة أرض لبنائها في مدخل المدينة على الجسر بجوار المدرسة السمعية والتجريبية.





وأضاف : أن جميع الطلاب والمدرسين والعاملين بالمدرسة الفكرية يتم استضافتهم في مدرسة أخري ملحقة تعليم عام وغير لائقة من حيث المبني والإمكانيات. ويؤكد الأهالي أن المدرسة مدرجة في هيئة الأبنية التعليمية، وتم إنهاء جميع الإجراءات اللازمة لبنائها منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام، وطالبوا الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ورئيس هيئه الأبنية التعليمية، بسرعة بناء المدرسة.





وقال إنه توجه بالشكوى لهيئة الأبنية التعليمية، لكن دون جدوى، مطالبا بالتنسيق وتضافر الجهود من أجل سرعة البت فى مثل هذه الطلبات لصالح المواطنين، وتخفيف معاناة أولياء الأمور.





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