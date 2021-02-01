تعليق خالد الجندي على مطالب تغليظ عقوبة ضرب الزوج لزوجته.. فيديو

قال

أحد علماء الأزهر الشريف، عدم سن أو تشريع قانون يحمي الزوجة من العنف، هو الذي ضد الاسلام وضد

وترك هذه القضية بدون قانون يحمي

من بطش بعض الرجال هذا ضد

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