تعليق خالد الجندي على مطالب تغليظ عقوبة ضرب الزوج لزوجته.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي أحد علماء الأزهر الشريف، عدم سن أو تشريع قانون يحمي الزوجة من العنف، هو الذي ضد الاسلام وضد القرآن وترك هذه القضية بدون قانون يحمي المرأة من بطش بعض الرجال هذا ضد القرآن.
وأضاف خالد الجندي خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى، ان الخوف من نشوز المرأة لا يتيح للرجل أو لزوجها ضربها لأنه لا يعقل أن يعاقب أحد على شىء لم يقم به أو تعاب على شىء من الممكن أن يحدث ومن الممكن أنه لا يحدث .
وأوضح خالد الجندي، ان القرآن أصبح يفسر اليوم بطريقة أقرب إلى الـ"همجية" مؤكدا اتباع تفسير "النبي صلي الله علية وسلم في القرآن " وليس على أى أحد من العلماء.