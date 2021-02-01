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سيارات

لتجنب الأعطال في السيارة .. اتبع تلك النصائح الهامة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:00 ص
صدى البلد
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أماني نوار
الكثير من السائقين يواجهون بعض المشاكل أحيانا التي تصيب السيارة أثناء القيادة ، والسبب هو عدم دراية السائق بهذه الأعطال ومعرفة حلها، وفي هذا التقرير يقدم موقع صدى البلد أبرز النصائح لكي تتجنب الاعطال في سيارتك. 


- ضرورة الحفاظ على إجراء الصيانة الدورية في مواعيدها لسيارتك، مع تغيير أي قطع تالفة في السيارة. 


– احرص على تغيير زيت المحرك ، والذي يعد من أهم العوامل التي تحافظ على  محرك السيارة من التلف، كما يساعد على عمله بكفاءة عالية، ومن الضروري فحصه وتغييره في مواعيده.


-ضرورة إصلاح الاعطال ، وعدم تجاهل أي عطل حتى وإن كان بسيطا داخل السيارة او خارجها حتى لا تكلفك الكثير من الأموال فيما بعد.
 

-يجب ملاحظة إضاءة اللمبات التحذيرية في لوحة العدادات ، لأنها تدل على وجود مشكلة في السيارة ، ويجب الكشف عليها بطريقة سريعة.
 

–  انتبه إلى عادتك في القيادة وعلى الاجزاء التي توجد بها ، حيث إن القيادة المعتدلة السلسلة هي الأفضل للمحافظة على السيارة ، بالإضافة إلى عدم الوقوف المفاجئ ، والانطلاق من النقط السريعة ، والضغط على الفرامل بقوة. 
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