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بعد حريق فيصل .. الحماية المدنية: لا يجوز عمل مخزن تحت برج سكني.. فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:10 ص
عقار فيصل
عقار فيصل
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داليا أحمد
قال اللواء علاء عبد الظاهر، مدير إدارة الحماية المدنية سابقا، إنه لا يجوز عمل مخزن تحت برج سكنى ولم يوجد سرعة بلاغ لأن المكان مغلق وظل الحريق مستمر 3 ساعات، مضيفًا انه تم عمل لجنة بتوصية من المحافظ لكلية الهندسة للوقوف على السلامة الإنشائية للمكان.
 
أوضح علاء عبد الظاهر ، أن المخزن لا يوجد له مدخل ولا منافذ ولا يوجد آليات وأساليب الوقاية وعدم وجود إشتراطات تشغيل وتشوينات مخالفة لقواعد التخزين ووجود مواد قابلة للإشتعال، مؤكدا أن كل قوات الإطفاء موجود وجميع المسئولين على متابعة بالحادث.

أكد علاء عبد الظاهر، أنه تم إنزال السكان من العقار وقاموا بتأمين المكان وتقليل الحرارة فى المنطقة منعًا لزيادة الإشتعال، متابعًا أنه فى ظل الحمل الحرارى وعدم ترخيصه وغير معروف سلامة البناء أم لا من الممكن أن ينهار إذا تعرض لكمية مياة أكثر من اللازم.

أضاف علاء عبدالظاهر، أنه يتم الإطفاء الآن بالمياه والعقار مهدد ، مؤكدا أنه يوجد مصنع فى العقار وماكينات تشغيل ومواد محفزة للحريق .
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